Les dernières charts britanniques sont tombés et le dernier titre phare de Nintendo, Metroid Prime 4: Beyond, fait son entrée à la 3e place, derrière Mario Kart World et EA SPORTS FC 26. Le jeu a réalisé de bien meilleures performances sur Switch 2, représentant 83 % des ventes totales avec la Switch originale. Selon Christopher Dring de The Game Business, les ventes physiques de Prime 4 ont baissé de 15 % par rapport à Metroid Dread, un écart qu'il qualifie de marginal, « quelques milliers d'unités seulement ».
Voici le top 14 complet, avec le détail des ventes par plateforme pour les jeux disponibles sur Switch, Switch 2 et autres consoles :
De son côté, Octopath Traveler 0, sorti le même jour que Metroid Prime 4, a failli ne pas figurer dans le classement, se classant 37e avec la majorité des ventes sur Switch 2, malgré le fait que ce soit un key-card game. De même, bien qu'Assassin's Creed Shadows ait légèrement progressé par rapport à la semaine dernière pour atteindre la 19e place, les ventes sur Switch 2 restent inférieures à celles de la PS5.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/12/uk-charts-metroid-prime-4-debuts-behind-mario-kart-world-and-ea-sports-fc-26/
Bordel accorder vos violon , car les tiers vont finir par rien n'y comprendre. Les gens en veulent pas, mais c'est la version la plus écouler...
Humour hein. Bien sûr vu le volume de ventes, ça ne veut rien dire.