[Top UK] Magistral bide pour Octopath Traveler 0


Les dernières charts britanniques sont tombés et le dernier titre phare de Nintendo, Metroid Prime 4: Beyond, fait son entrée à la 3e place, derrière Mario Kart World et EA SPORTS FC 26. Le jeu a réalisé de bien meilleures performances sur Switch 2, représentant 83 % des ventes totales avec la Switch originale. Selon Christopher Dring de The Game Business, les ventes physiques de Prime 4 ont baissé de 15 % par rapport à Metroid Dread, un écart qu'il qualifie de marginal, « quelques milliers d'unités seulement ».

Voici le top 14 complet, avec le détail des ventes par plateforme pour les jeux disponibles sur Switch, Switch 2 et autres consoles :



De son côté, Octopath Traveler 0, sorti le même jour que Metroid Prime 4, a failli ne pas figurer dans le classement, se classant 37e avec la majorité des ventes sur Switch 2, malgré le fait que ce soit un key-card game. De même, bien qu'Assassin's Creed Shadows ait légèrement progressé par rapport à la semaine dernière pour atteindre la 19e place, les ventes sur Switch 2 restent inférieures à celles de la PS5.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/12/uk-charts-metroid-prime-4-debuts-behind-mario-kart-world-and-ea-sports-fc-26/
    posted the 12/09/2025 at 12:38 PM by link49
    comments (21)
    natedrake posted the 12/09/2025 at 12:40 PM
    Au moins, eux l'ont dans leur langue.
    link49 posted the 12/09/2025 at 12:43 PM
    natedrake Pas faux. Mais visiblement, ils en veulent pas.
    rogeraf posted the 12/09/2025 at 12:52 PM
    Top marché Anglais pour Octopath Traveler 0, merci pour ce superbe article Linkyo
    zekk posted the 12/09/2025 at 12:59 PM
    En même temps, vu la démo... j'étais vraiment chaud de le prendre malgré la non traduction, mais la démo m'a vacciné
    cyr posted the 12/09/2025 at 12:59 PM
    La version qui c'est écouler a presque 50% de octopat est la version swi, mais c'est un jeux en gkc...

    Bordel accorder vos violon , car les tiers vont finir par rien n'y comprendre. Les gens en veulent pas, mais c'est la version la plus écouler...

    Humour hein. Bien sûr vu le volume de ventes, ça ne veut rien dire.
    krusty79 posted the 12/09/2025 at 01:07 PM
    Un jeu mobile restera toujours un jeu mobile.
    zekk posted the 12/09/2025 at 01:10 PM
    cyr Je ne savais pas qu'il y avait des anglo-saxon sur le site
    giru posted the 12/09/2025 at 01:18 PM
    En même temps on parle d'un portage vite fait d'un version mobile d'un style qui s'essouffle (HD-2D) du fait de la surabondance de projets similaires ces dernières années. Encore un bide que personne n'avait vu venir
    rogeraf posted the 12/09/2025 at 01:19 PM
    zekk Doigt y en avoir 2 ou 3 si si, c'est pour ca que Link en fait un article !
    liberty posted the 12/09/2025 at 01:25 PM
    C'est con fallait plus investir dans la traduction Française
    zekk posted the 12/09/2025 at 01:46 PM
    liberty [Top UK]
    fiveagainstone posted the 12/09/2025 at 01:59 PM
    zekk Je pense que c'est de l'ironie.
    nicolasgourry posted the 12/09/2025 at 01:59 PM
    Visiblement, ce n'est pas le format GKC qui a été le souci (ni la langue), vu que la version Switch 2 est la plus vendue ne "physique" (du moins en Angleterre).
    liberty posted the 12/09/2025 at 02:00 PM
    zekk oui j'ai bien compris. Au lieu de déployer le jeu là bas pour rien, vallait mieux sortir une VF et une version Physique FR. Ça aurait fait plus de vente en France en Français qu'en Anglais en Angleterre
    ducknsexe posted the 12/09/2025 at 02:03 PM
    Un jeux mobile, tu m étonne sue les joueurs en veulent pas
    nicolasgourry posted the 12/09/2025 at 02:04 PM
    liberty c'est clair qu'une version Française, en France ça aurait aidé (encore mieux si c'était un format sans GKC sur NS2, là il y avait possibilité d'avoir des ventes plus haute), encore mieux si tu en faisais une exclusivité temporaire console Nintendo.
    kambei312 posted the 12/09/2025 at 02:06 PM
    Ils sortent des jeux cheap pas de FR pas de physique sur Switch 2… Faut pas s’étonner. Moi je les plains pas en tout cas…
    liberty posted the 12/09/2025 at 02:07 PM
    nicolasgourry
    cyr posted the 12/09/2025 at 02:10 PM
    zekk off course
    5120x2880 posted the 12/09/2025 at 02:34 PM
    ducknsexe krusty79 Pokémon ressemble plus à un jeu mobile que Wuwa sur mobile par exemple, c'est juste qu'il y a les jeux de merdes (qui parfois marchent, surtout chez Nintendo) et les autres, on a pas attendu le mobile pour avoir des RPG dégueulasses.
    runrunsekai posted the 12/09/2025 at 02:38 PM
    Interessant quand meme de noter que 42% c'est sur Switch 2 lol
