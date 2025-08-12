Si vous demandiez aux joueurs quel est le jeu qu'ils attendent le plus, vous entendriez probablement beaucoup parler de « Grand Theft Auto 6 ». En dehors de ce titre, « Final Fantasy VII Remake Part 3 » serait sans aucun doute un nom qui reviendrait souvent. Pourtant, seulement 18 mois se sont écoulés depuis la sortie de Rebirth, et les informations officielles concernant ce jeu sont rares. Le réalisateur Naoki Hamaguchi a cependant promis que des informations seraient dévoilées « dans un avenir proche », et cet avenir semble se rapprocher à grands pas.
Dans une récente interview, Hamaguchi a fait une annonce importante concernant le développement, révélant que le gameplay de « Final Fantasy VII Remake Part 3 » est « presque terminé ». S'adressant au youtubeur français Julien Chièze, en compagnie de Guillaume Broche de Clair Obscur : Expedition 33 (et traduit parTheGamer), Hamaguchi a déclaré : « À ce stade, l'expérience de jeu principale est quasiment terminée et nous sommes maintenant dans la phase de peaufinage. » Il s'agit, jusqu'à présent, de la confirmation la plus explicite de l'avancement du jeu que nous ayons reçue.
Hamaguchi a poursuivi : « En tant que directeur, j'ai une idée très précise de la forme finale du jeu. Honnêtement, j'ai vraiment hâte que tout le monde puisse y jouer au plus vite, mais bien sûr, comme pour tout jeu, il faut le peaufiner avant de le proposer aux joueurs. À ce stade, l'expérience de jeu principale est quasiment terminée. Une fois cette phase bien menée, nous pourrons le présenter sous une forme qui nous satisfera. » Je vous demande donc de patienter encore un peu, et nous pourrons bientôt partager davantage d'informations.
Le réalisateur a également révélé que « Highwind » est un mot-clé important pour ce troisième opus. Il a déclaré : « Pour ce troisième volet, proposer de nouvelles expériences de jeu et une nouvelle échelle est essentiel pour offrir une expérience réussie aux joueurs. “Highwind” est assurément un mot-clé important, cela ne fait aucun doute. »
Hamaguchi explique que, dès le départ, l'équipe « n'a jamais eu l'intention de faire en sorte que les trois volets se ressemblent ». Ils ont défini ce qu'était un remake dans le premier opus, l'ont étendu à un monde ouvert dans le deuxième, et se concentrent désormais sur de nouvelles expériences de jeu et une nouvelle échelle pour le troisième. Il semble donc que nous aurons beaucoup plus d'informations à partir de l'année prochaine.
Source : https://www.thegamer.com/final-fantasy-7-remake-part-3-gameplay-almost-complete-polishing/
Même si j'ai moins apprécié Rebirth que Remake, on est bien parti pour être sur une trilogie de qualité, hâte de voir le trailer de ce troisième épisode ! Peut être aux VGA ?
En tout cas, je suis bien plus intéresser par lui que par GTA 6, même si il m’intéresse aussi.
la structure du jeu va être surement très différente de rebirth avec ses tour.
comme avec la saga XIII je trouve qu'ils expérimentent pas mal dépisode en épisode. j'espère que le 3 ira encore plus loin.
Et franchement la direction de la trilogie est nickel, sortir FFVII rebirth 4 ans après FFVII remake c'est impressionnant, ça change des chantiers infernaux habituels type FFXV ou Forspoken
