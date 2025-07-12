profile
Metroid Prime 4 Beyond
Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
all
[Jeu Fini] Metroid Prime 4 : Le manque d’ambition de Nintendo
Jeu Fini
18 ans après Metroid Prime 3 et 8 ans après son annonce, Metroid Prime 4 est enfin sorti.
Mais comme tous les retours cette année de grandes licences disparu tel que Silent Hill f ou Ninja Gaiden 4, il va falloir baisser un peu ses attentes.
PS : Je n’ai fait que le premier Metroid Prime.



Avantages :

- La DA
- L’OST
- Bon level design
- Techniquement solide

Inconvénients :

- Manque de sensations dans les combats
- Des boss pas toujours inspirés.
- Un désert qui manque de contenu
- Quelques baisses de rythme
- Le backsit
- Ne sauvegardez pas à la fin du jeu



Niveaux points positifs : Contrairement à la DA de Metroid Dread qui était d’une fadeur sans nom, l’ambiance SF/mystique si propre à la saga Metroid est bien de retour, le tout accompagné par une OST qui propose quelques pistes qui n'ont pas à rougir des meilleures soundtracks de la franchise.

Le level design est plus linéaire et bien moins inspiré que celui du premier Prime, mais n'en reste pas moins réussi, et retourner dans les différents environnements pour dénicher le 100% des objets reste plaisant (et aussi plus facile grâce à un certain gimmick).
Pour finir, la version Switch 2, sans être une baffe technique, est très propre et tourne en 60fps en mode qualité sans sourciller.




Niveaux points négatifs : Les combats n’ont pas changé en 20 ans, sauf qu’en 2025 ça manque de sensation que se soit à l’écran ou au niveau des vibrations de la manette. Les affrontements contre les boss en dehors de quelques uns sont peu inspirés, voir parfois ratés (le dragon serpent…), alors qu'il y avait moyen de faire quelque chose d’intéressant vu le nombre de compétences dans le jeu.

Certains passages s’éternisent un peu trop sans qu'il ne se passe grand chose, et le fameux désert qui sert de hub central, avec ses cristaux verts à looter, ne m’a pas dérangé en soit (ici, ça a aimé Forspoken), mais il est vrai qu'il manque de contenu en dehors des 6 pauvres sanctuaires à la BOTW et des bâtisses en ruines.
Pour un jeu d’exploration on est vite backsit par l’ingénieur nerd si on prend trop de temps à trouver la prochaine destination principale.

Pour finir une fois le boss de fin vaincu, si vous sauvegardez à la fin des crédits, cela lockera votre sauvegarde et devrez recommencer le jeu depuis le début. Pourquoi ? On ne sait pas, donc ne sauvez pas à la fin du jeu sauf si vous avez copié votre sauvegarde sur un autre slot.



Bref, j’ai bien aimé Metroid Prime 4, mais il est évident que ceux qui l’attendait comme le messie ou le renouveau du genre repartiront sans doute déçu. Il n’a rien d’ambitieux et se fait manger sur quasi tous les plans par le remaster Switch du premier Metroid Prime, un jeu sorti il y a plus de 20 ans.
N’en reste pas moins un titre sympathique à l’ambiance digne de la saga, mais on se demande vraiment ce qu’a fait Retro Studio toutes ces années.
En espérant que Nintendo nous sorte enfin les remasters du second et troisième opus.

    axlenz, azertyuiop2
    posted the 12/07/2025 at 11:17 PM by guiguif
    comments
    senseisama posted the 12/07/2025 at 11:28 PM
    Tu as joué a la trilogie ?
    guiguif posted the 12/07/2025 at 11:29 PM
    senseisama toi t'as pas lu, n'est-ce pas ?
    senseisama posted the 12/07/2025 at 11:30 PM
    Hahahaha je suis plongé en ce moment
    senseisama posted the 12/07/2025 at 11:32 PM
    Ta fait que le premier et tu parle de l'ost de toute la franchise ?!?!?
    spazer posted the 12/07/2025 at 11:32 PM
    Personne ne parle de "la" feature du jeu à savoir le mode souris qui une fois bien paramétré est juste topissime. Cela permet entre autres de jouer sans le lock et avec un maximum de confort, de réactivité. Ca augure que du bon pour les éventuelles suites de Splatoon.
    axlenz posted the 12/07/2025 at 11:33 PM
    Terre à terre le test et bref. J'aime bien
    temporell posted the 12/07/2025 at 11:34 PM
    ta juste jouer au 1 putain j'imagine pas le choc, car niveau qualité la série c'est littéralement ça : chaque épisode est moins bon que le précédant ( quoique le 2 est quasi aussi bien que le 1 ), si c'est ça j'ose pas voir le 5 et 6 ptdr
    senseisama posted the 12/07/2025 at 11:35 PM
    C'est vrai que le jeu a beaucoup d'architecture qui font penser a un vagin?
    onsentapedequijesuis posted the 12/07/2025 at 11:38 PM
    senseisama J'ai découvert le Metroid prime 2 Echoes il y a un an, c'est same level franchement. Il est incroyable. Mais plus exigant que le 1, peut-être le Metroid le plus difficile.
    akinen posted the 12/07/2025 at 11:42 PM
    J’peux pas lire ton test en entier mais j’ai lu les points.

    J’ai fais le 1 et dread juste avant.

    Le 1 a les alertes qui arrivent quand tu tournes en rond un peu trop longtemps. Ça revient inlassablement tant que tu t’es pas rendu à l’objectif principal. (Il me semble que l’on peut le désactiver)

    Le dread a une IA qui t’explique tout ce que t’as fais et ton prochain objectif à chaque fois que t’en fini un. C’est insupportable et on perd une des grandes forces des épisodes GBA, 3DS.

    Le 4 améliore bcp les affrontements, surtout quand on sort à peine du 1 (lourdingue les changements de scan et tir sans fin).

    J’ai adoré le 1 à l’époque, mais je voyais dejà ses défauts. Bcp sont corrigés ici. Sauf la map, y’a encore le bug ou l’effet d’optique qui inverse le haut et le bas. J’ai cru qu’ils avaient ajoutés un peu de texture pour aider mais non.
    tonius posted the 12/07/2025 at 11:47 PM
    Rah j'ai envie de donner mon avis, mais j'y ai pas joué encore, je n'y jouerais qu'a partir de la semaine prochaine, mais on entend tout et son contraire sur le jeu, toi tu dis que la DA et le level design sont bon, mais moi j'ai souvent entendu tout l'inverse, et j'ai meme entendu des gens dire que le jeu est carrément une bouse (ce qui me surprendrait vraiment beaucoup)

    Bref si tu ajoute a ca l'ambiance vraiment anti-Nintendo de ces temps ci (ce qui n'est complétement immérité, mais t'a beaucoup de monde qui en font des caisses) difficile de déceler une vraie bonne critique, mais tout le monde semble d'accord pour dire c'est pas un chef d’œuvre, dommage.
    senseisama posted the 12/07/2025 at 11:53 PM
    onsentapedequijesuis moi je les ai tous fait et refait a 100% avec la trilogie sur wii. Le gameplay a la wiimote et le joycon sont le meilleur pour l'immersion. Je refait aussi le 1 remastered(qui mont meilleur jeux de tout les temps) et quand j'ai vu que le sennior garphist artiste qui a retoucher le jeux avait le même nom de famille que le miens j'étais scotché
    lafibre posted the 12/08/2025 at 12:02 AM
    Je suis très partagé (voire déçu) par le jeu, mais pas sur les mêmes choses que toi. Personnellement, j'adore toujours le gameplay de la saga (j'aime le fait que le jeu soit posé, plus "tank" qu'un jeu "d'action speed", chose que je ne souhaite pas pour la saga). Je n'ai cependant pas apprécié la mapping des boutons, c'est brouillon, tu rejoues au gameplay tank du 1 c'est 1000 fois plus agréable et "évident".

    Par contre, je le trouve sous exploité, il y a moins de puzzles, la boule morphing n'est que peu utilisée d'ailleurs, les boss restent cools mais là-aussi ils n'exploitent pas assez les compétences de Samus. D'ailleurs, les compétences s'apprennent à un rythme trop peu soutenu (logique puisque le jeu les exploitent que très peu sauf pour la fin avec le backtracking). On a la boule araignée en toute fin de jeu par exemple. Dans MP d'habitude on a des salles pleines d'objets cachés, il n'est pas rares d'avoir trois ou 4 éléments cachés dans une salle, avec très souvent des puzzles pas si faciles que ça à résoudre. Ici pas grand chose dans MP4, du coup tu traverses des salles à ne pas faire grand chose, juste du shoot dans les grandes lignes... De fait, le rythme de jeu est très différent par rapport aux premiers MP.

    Je trouve le level-design extrêmement pauvre (et ça me fait mal de le dire car c'était quand même une des grandes qualités de la saga et des jeux Retro Studios plus globalement, car les deux DK sont aussi géniaux sur ce point), là on a juste des couloirs... Trois zones conçues de la même manière (c'est à dire aller au bout du couloir, activer un truc, et revenir en exploitant des petits chemins alternatifs.... ça "marche" mais quand toutes les zones sont conçues plus ou moins de la même façon, ça pose problème). Il y a quand même des idées ok quand on revient plus tard avec des raccourcis bien vus, mais bon, ça reste moins que le minimum syndical. D'ailleurs le fait que les zones ne soient pas connectées entre elles te donne l'impression de jouer dans des niveaux isolés, ce qui pour moi n'a rien à voir avec un Metroid Prime ou un Super Metroid. Ce n'est pas que j'attends de la saga.

    Après le jeu est magnifique, les musiques sont cools, le story-telling des zones bien foutu... Tout n'est pas à jeter loin de là, mais 7 ans (depuis janvier 2019, annonce du reboot par Nintendo) pour ça ? 18 ans depuis MP3 ? Pour moi c'est trop peu, trop court, pas assez inspiré. Si ce n'était pas un Metroid Prime, j'aurais sans doute aimé ce jeu, mais compte tenu de ce qu'il représente, pour moi c'est pas possible, il y a une trahison de la formule originale. En tant que fan j'suis juste deg. Mais bon, c'est comme ça.
