Jeu Fini

18 ans après Metroid Prime 3 et 8 ans après son annonce, Metroid Prime 4 est enfin sorti.Mais comme tous les retours cette année de grandes licences disparu tel que Silent Hill f ou Ninja Gaiden 4, il va falloir baisser un peu ses attentes.PS : Je n’ai fait que le premier Metroid Prime.- La DA- L’OST- Bon level design- Techniquement solide- Manque de sensations dans les combats- Des boss pas toujours inspirés.- Un désert qui manque de contenu- Quelques baisses de rythme- Le backsit- Ne sauvegardez pas à la fin du jeuNiveaux points positifs : Contrairement à la DA de Metroid Dread qui était d’une fadeur sans nom, l’ambiance SF/mystique si propre à la saga Metroid est bien de retour, le tout accompagné par une OST qui propose quelques pistes qui n'ont pas à rougir des meilleures soundtracks de la franchise.Le level design est plus linéaire et bien moins inspiré que celui du premier Prime, mais n'en reste pas moins réussi, et retourner dans les différents environnements pour dénicher le 100% des objets reste plaisant (et aussi plus facile grâce à un certain gimmick).Pour finir, la version Switch 2, sans être une baffe technique, est très propre et tourne en 60fps en mode qualité sans sourciller.Niveaux points négatifs : Les combats n’ont pas changé en 20 ans, sauf qu’en 2025 ça manque de sensation que se soit à l’écran ou au niveau des vibrations de la manette. Les affrontements contre les boss en dehors de quelques uns sont peu inspirés, voir parfois ratés (le dragon serpent…), alors qu'il y avait moyen de faire quelque chose d’intéressant vu le nombre de compétences dans le jeu.Certains passages s’éternisent un peu trop sans qu'il ne se passe grand chose, et le fameux désert qui sert de hub central, avec ses cristaux verts à looter, ne m’a pas dérangé en soit (ici, ça a aimé Forspoken), mais il est vrai qu'il manque de contenu en dehors des 6 pauvres sanctuaires à la BOTW et des bâtisses en ruines.Pour un jeu d’exploration on est vite backsit par l’ingénieur nerd si on prend trop de temps à trouver la prochaine destination principale.Pour finir une fois le boss de fin vaincu, si vous sauvegardez à la fin des crédits, cela lockera votre sauvegarde et devrez recommencer le jeu depuis le début. Pourquoi ? On ne sait pas, donc ne sauvez pas à la fin du jeu sauf si vous avez copié votre sauvegarde sur un autre slot.