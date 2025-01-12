profile
all
Le DLSS 4 brouille les frontières entre laptop et desktop...
J'avais mis de côté pour m'acheter un MacBook Air M4/5 256 Go et je suis tombé au Black Friday sur un OMEN 16 avec une RTX 5060 et pwaaaaaaa, c'est une dinguerie niveau puissance, j'suis sur le cul (et pourtant j'avais déjà une RTX 4060 de salon) !



Enfin bref, pour le moment, j'ai un peu du mal à revenir aux cartes AMD (même s'il faut vraiment que je vois ce que ça donne ces histoires de FSR4) mais pour moi, l'avenir risque vraiment d'être sur les solutions mobiles. Entre la Switch 2 et les Laptop génération RTX 50XX, on vit une époque de dingue !
Otakugame.fr - https://otakugame.fr/liste-complete-des-jeux-compatible-dlss-4-multiframe-generation-rtx-50xx/
    suzukube posted the 12/01/2025 at 05:49 PM
    Je ne sais même pas à quoi ça sert d'avoir 130 fps sur Cyberpunk 2077
    5120x2880 posted the 12/01/2025 at 05:52 PM
    Ça sert a avoir 130 images par seconde si t'as un écran 144Hz
    bennj posted the 12/01/2025 at 06:19 PM
    Rien que pour la tête que tu fais sur la miniature je vais pas cliquer. Désolé mais toutes les personnes qui font ce genre de mimique pour gagner 3 abonnés c'est niet.
    wanda posted the 12/01/2025 at 06:24 PM
    bennj La même... Vous êtes tous absolument ridicules à SINGER (au sens propre) vos idoles.
    heracles posted the 12/01/2025 at 06:31 PM
    Ah putain la tronche mais arrêtez tout les Julien Chaise et compagnie avec vos mimiques
    vyse posted the 12/01/2025 at 06:39 PM
    Putain la ganache...t'as l'impression qu'il est en train de jouir a moitié sur ses jeux vidéo..
    ioda posted the 12/01/2025 at 07:10 PM
    Le Xess de Intel fait des merveilles aussi (supérieur au FSR)
