J'avais mis de côté pour m'acheter un MacBook Air M4/5 256 Go et je suis tombé au Black Friday sur un OMEN 16 avec une RTX 5060 et pwaaaaaaa, c'est une dinguerie niveau puissance, j'suis sur le cul (et pourtant j'avais déjà une RTX 4060 de salon) !Enfin bref, pour le moment, j'ai un peu du mal à revenir aux cartes AMD (même s'il faut vraiment que je vois ce que ça donne ces histoires de FSR4) mais pour moi, l'avenir risque vraiment d'être sur les solutions mobiles. Entre la Switch 2 et les Laptop génération RTX 50XX, on vit une époque de dingue !