The Witcher 3 : Wild Hunt
4
name : The Witcher 3 : Wild Hunt
platform : Switch
editor : Bandai Namco Games
developer : Saber Interactive
genre : RPG
[CD Projekt RED] The Witcher 4, 5 et 6 sortiront bien dans les six ans


Le développement de The Witcher 4 progresse régulièrement depuis son entrée en production l'année dernière, même s'il ne sortira pas l'année prochaine, ni même avant 2027 au plus tôt. Pour rappel, il s'agit du premier opus d'une nouvelle trilogie, et CD Projekt RED s'est engagé à sortir les trois jeux en six ans.

Heureusement, cet engagement est maintenu, et The Witcher 5 et The Witcher 6 (si tel est leur nom définitif) pourraient bénéficier de cycles de développement plus courts. Le co-PDG Michał Nowakowski l'a déclaré lors d'une conférence du CD Projekt Group, précisant que l'équipe utilise l'Unreal Engine 5 depuis « près de quatre ans » sur The Witcher 4 et est « très satisfaite du résultat obtenu ».

« Je pense que vous avez pu le constater par vous-même lors de la présentation de notre démo technique à l'Unreal Fest il y a quelques mois, et nous sommes très satisfaits du résultat. Nous l'avons déjà dit, mais je le répète volontiers : nous sommes ravis de l'évolution du moteur grâce aux efforts de l'équipe Epic, et de la façon dont nous apprenons à l'intégrer dans un vaste monde ouvert, comme celui que The Witcher 4 se doit d'être. »

Interrogé sur la possibilité d'un rythme de sortie plus court et plus prévisible pour les prochains titres, Nowakowski a répondu : « D'une certaine manière, oui. Je pense que les prochains jeux devraient sortir plus rapidement. Comme nous l'avons déjà indiqué, notre objectif est toujours de lancer la trilogie complète en six ans. Cela signifie donc que nous prévoyons un temps de développement plus court entre The Witcher 4 et The Witcher 5, entre The Witcher 5 et The Witcher 6, et ainsi de suite. »

Source : https://gamingbolt.com/the-witcher-4-5-and-6-will-still-launch-within-six-years-cd-projekt-red-reaffirms/
    posted the 12/01/2025 at 01:43 PM
    comments (10)
    vyse posted the 12/01/2025 at 01:45 PM
    Enfin autre chose que de la Switch 2 ! Tu vois quand tu veux ? ; super intéressant cela dit, ça montre en philigrane l'ambiance toxique de la boîte ; tjr plus tjrs plus vite.. m'enfin bon j'estime avoir fait le tour de the witcher avec wild Hunt ; j'attends surtout cyberpunk a Chicago
    myki posted the 12/01/2025 at 01:47 PM
    ca ferai du 2027 2030 2033 ou 1 an de plus a chacun
    cyr posted the 12/01/2025 at 01:47 PM
    J'ai pas tous compris. Witcher 4, 5 et 6 sortiront pendant les 6 prochaines année, ou il y aura un de décalage de 6 ans entre le 4 et le 5, et le 5 et le 6?
    ducknsexe posted the 12/01/2025 at 01:48 PM
    Faudra voir l histoire et les nouveau mécanismes. Dur de passer derriere Geralt.
    altendorf posted the 12/01/2025 at 01:56 PM
    Donc ils ont décidé de presser la franchise comme Ubi avec Assassin's Creed.
    beyondgood074 posted the 12/01/2025 at 01:57 PM
    Je vois aucun monde ou c'est possible ! Ou en tout cas pas au détriment de la qualité des jeux.
    mooplol posted the 12/01/2025 at 02:08 PM
    beyondgood074 cyr j'imagine que ce sera comme Yakuza, la même carte plus ou moins modifié et des nouvelles missions. Un peu comme s'ils développaient sur 2 jeux, 2 extensions. Car une suite tous les ans c'est pas mal
    mooplol posted the 12/01/2025 at 02:09 PM
    ducknsexe oui, c'est pour ça que moi j'attend surtout les remakes du 1 et du 2 que j'ai pas fait. S'ils doivent sortir entre chaque épisode canon ça serait bien
    link49 posted the 12/01/2025 at 02:10 PM
    cyr J'ai compris que les 3 opus seront tous sortis dans 6 ans.
    onsentapedequijesuis posted the 12/01/2025 at 02:12 PM
    beyondgood074 Ou juste sortir des jeux plus courts
    Au lieu de faire un jeu de 175h, en faire un de 40h me semble plus que faisable. Ca réduira pas la qualité si il n'y a pas de remplissage.
