Le développement de The Witcher 4 progresse régulièrement depuis son entrée en production l'année dernière, même s'il ne sortira pas l'année prochaine, ni même avant 2027 au plus tôt. Pour rappel, il s'agit du premier opus d'une nouvelle trilogie, et CD Projekt RED s'est engagé à sortir les trois jeux en six ans.
Heureusement, cet engagement est maintenu, et The Witcher 5 et The Witcher 6 (si tel est leur nom définitif) pourraient bénéficier de cycles de développement plus courts. Le co-PDG Michał Nowakowski l'a déclaré lors d'une conférence du CD Projekt Group, précisant que l'équipe utilise l'Unreal Engine 5 depuis « près de quatre ans » sur The Witcher 4 et est « très satisfaite du résultat obtenu ».
« Je pense que vous avez pu le constater par vous-même lors de la présentation de notre démo technique à l'Unreal Fest il y a quelques mois, et nous sommes très satisfaits du résultat. Nous l'avons déjà dit, mais je le répète volontiers : nous sommes ravis de l'évolution du moteur grâce aux efforts de l'équipe Epic, et de la façon dont nous apprenons à l'intégrer dans un vaste monde ouvert, comme celui que The Witcher 4 se doit d'être. »
Interrogé sur la possibilité d'un rythme de sortie plus court et plus prévisible pour les prochains titres, Nowakowski a répondu : « D'une certaine manière, oui. Je pense que les prochains jeux devraient sortir plus rapidement. Comme nous l'avons déjà indiqué, notre objectif est toujours de lancer la trilogie complète en six ans. Cela signifie donc que nous prévoyons un temps de développement plus court entre The Witcher 4 et The Witcher 5, entre The Witcher 5 et The Witcher 6, et ainsi de suite. »
Source : https://gamingbolt.com/the-witcher-4-5-and-6-will-still-launch-within-six-years-cd-projekt-red-reaffirms/
posted the 12/01/2025 at 01:43 PM by link49
Au lieu de faire un jeu de 175h, en faire un de 40h me semble plus que faisable. Ca réduira pas la qualité si il n'y a pas de remplissage.