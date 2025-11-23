Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Hades II
2
name : Hades II
platform : Switch 2
editor : N.C
developer : Supergiant Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
[Achats Switch 2] Des Amiibo, un Kirby et un Metacritic 95


J'ai reçu le jeu Hades 2. J'ai aussi pris Kirby, ça sera parfait pour les soirée entre potes avec Mario Party et Mario Kart World.



J'ai aussi pris les Amiibo Kirby, pour la collection.

Source : https://x.com/Archangel491/
    victornewman
    posted the 11/23/2025 at 12:06 PM by link49
    comments (5)
    victornewman posted the 11/23/2025 at 12:17 PM
    Tu as tous les amiibo qui sont sortis depuis le début ?
    link49 posted the 11/23/2025 at 12:50 PM
    victornewman Oui même ceux sortis au Japon et aux USA et pas chez nous.
    micheljackson posted the 11/23/2025 at 12:58 PM
    Hélas le 95 de Metacritic n'est pas Kirby qui lui n'a eu que 79.
    liberty posted the 11/23/2025 at 01:01 PM
    link49 les cartes idem tu as tout ?
    Tu as même les Amiibos en bois Japonais ?
    jowy14 posted the 11/23/2025 at 01:05 PM
    victornewman link49 au Japon tu vas dans un Nintendo Store (Kyoto, Tokyo, Osaka) et tu te retrouves devant un mur d’Amiibo avec tout ceux sortis depuis le début !!
    Tu trouves même les coffrets qui sont rares et chers chez nous pour 4000¥ soit 22€ au cours actuel et tu pleures ????
    Tu pleures parce que tu prendrais bien tout mais ça te reviendrait cher vu la taille du mur et le nombre de références, et en plus ta valise est déjà blindée ????
