[Switch 2] Yakuza Kiwami 1 & 2 : Les premières notes tombent


On commence par le premier opus :

- Gamereactor UK : 90/100
- Hobby Consolas : 89/100
- GamersRD : 80/100
- Nintendo Life : 80/100

Et sa moyenne Metacritic actuelle :



Passons maintenant au deuxième opus :



Voici les notes :

- Gamereactor UK : 90/100
- Hobby Consolas : 89/100
- GamersRD : 83/100
- Nintendo Life : 80/100
- RPG Site : 80/100
- Meristation : 80/100
- NintendoWorldReport : 80/100

Ce qui donne une moyenne Metacritic actuelle



A noter que le deux sortent le 3 décembre 2025 en format key-card.

Source : https://www.metacritic.com/game/yakuza-kiwami-2/critic-reviews/?platform=nintendo-switch-2/
    cyr posted the 11/13/2025 at 06:14 AM
    J'en ai jamais fait, et ça me donne toujours pas envie.

    Au moins ça semble être un portage correct.
    yogfei posted the 11/13/2025 at 07:09 AM
    cyr Le premier est pourtant un bijou pour moi
    cyr posted the 11/13/2025 at 07:20 AM
    yogfei je ne dit pas que c'est un mauvais jeux/licence.

    Ça m'attire pas. Selon mes goûts. Sans doute que je rate un truc.

    Mais si un jeux m'attire pas, j'y jouerais pas.
    cail2 posted the 11/13/2025 at 07:26 AM
    J'en ai jamais fait et tout le monde autour de moi me dit de faire un épisode différent (même si le 7 revient souvent toutefois je me demande si c'est bien l'opus à faire pour commencer).
    mrvince posted the 11/13/2025 at 07:41 AM
    cyr cail2 idem. J'arrive jamais à me décider
    thejoke posted the 11/13/2025 at 08:28 AM
    cail2 mrvince pauvres fous restez en dehors de cette licence. J'en ai commencé un par hasard cet été et maintenant j'en suis à mon 5e jeu de la série
    kevisiano posted the 11/13/2025 at 08:40 AM
    cail2 fais le 0, qui pour moi est le meilleur de la licence. Si tu aimes continue sinon tu peux t'arrêter là à moins de laisser une chance au 7 qui est différent d'un point de vue gameplay.

    Je les ai tous fait sauf Pirate
    yogfei posted the 11/13/2025 at 09:35 AM
    cyr Oui après faut pas se forcer ^^
    yogfei posted the 11/13/2025 at 09:37 AM
    kevisiano Pirate je l'ai fait c'est clairement l'épisode dispensable...
    cail2 posted the 11/13/2025 at 09:44 AM
    Ok donc je résume : commencer par le 0
    si ça marche faire le 1 sinon faire le 7
    Merci !
    akinen posted the 11/13/2025 at 10:31 AM
    thejoke lol, j’ai pris un an pour faire toute la saga après le 7.

    C’est vraiment une superbe saga JV à suivre!
    kevisiano posted the 11/13/2025 at 10:44 AM
    cail2 surtout que le 0 et 1 se suivent bien. Techniquement ils se suivent tous mais ce que je veux dire que c'est que le 0 et 1 aurait pu être un giga seul épisode ^^

    akinen rarement vu une écriture aussi dingue...
    kurosu posted the 11/13/2025 at 11:04 AM
    Le gaiden est meilleur, mais il faut faire au moins un entre le 1-6 et puis le 7
    nakata posted the 11/13/2025 at 01:43 PM
    kevisiano j’ai découvert la licence avec like a dragon. J’ai adoré (merci la trad FR aussi).
    Me suis tjr demandé si les anciens valaient le coup malgré leurs tares selon moi (tour par tour, et only in English)
    kurosu posted the 11/13/2025 at 02:41 PM
    nakata c'est pas du tour par tour sur les anciens
    nakata posted the 11/13/2025 at 03:24 PM
    kurosu c’est du temps réel même dans le 1 et le 2 ? Comme Yakuza 7 ?
    kurosu posted the 11/13/2025 at 03:35 PM
    nakata le 7 et 8 sont des rpg
    Les autres opus sont des BTA
    kevisiano posted the 11/13/2025 at 04:00 PM
    nakata ils valent vraiment le coup, tu auras plein d'info à propos de Kiryu.
    Ce que je conseille c'est de faire les 0, 1 et 2 au moins.
    nakata posted the 11/13/2025 at 08:10 PM
    kevisiano sur switch 2 alors surement merci (et kurosu également)
