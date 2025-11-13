On commence par le premier opus :
- Gamereactor UK : 90/100
- Hobby Consolas : 89/100
- GamersRD : 80/100
- Nintendo Life : 80/100
Et sa moyenne Metacritic actuelle :
Passons maintenant au deuxième opus :
Voici les notes :
- Gamereactor UK : 90/100
- Hobby Consolas : 89/100
- GamersRD : 83/100
- Nintendo Life : 80/100
- RPG Site : 80/100
- Meristation : 80/100
- NintendoWorldReport : 80/100
Ce qui donne une moyenne Metacritic actuelle
A noter que le deux sortent le 3 décembre 2025 en format key-card.
Source : https://www.metacritic.com/game/yakuza-kiwami-2/critic-reviews/?platform=nintendo-switch-2/
posted the 11/13/2025 at 05:58 AM by link49
Au moins ça semble être un portage correct.
Ça m'attire pas. Selon mes goûts. Sans doute que je rate un truc.
Mais si un jeux m'attire pas, j'y jouerais pas.
Je les ai tous fait sauf Pirate
si ça marche faire le 1 sinon faire le 7
Merci !
C’est vraiment une superbe saga JV à suivre!
akinen rarement vu une écriture aussi dingue...
Me suis tjr demandé si les anciens valaient le coup malgré leurs tares selon moi (tour par tour, et only in English)
Les autres opus sont des BTA
Ce que je conseille c'est de faire les 0, 1 et 2 au moins.