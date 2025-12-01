Bien que chaque Switch 2 soit livrée avec une station d'accueil officielle, des fabricants tiers proposent également leurs propres solutions. Ces stations d'accueil tierces présentent souvent un format différent de celle fournie par Nintendo et offrent des fonctionnalités uniques. Le problème, c'est que ces stations peuvent rencontrer des dysfonctionnements à tout moment, et il semble que ce soit précisément le cas actuellement.
Il ya peu, la Switch 2 a reçu une mise à jour du firmware. Cette mise à jour a apporté de nombreuses améliorations, mais elle semble également avoir causé des problèmes à certains utilisateurs de stations d'accueil tierces. D'après plusieurs tests et messages sur les forums, quelques stations d'accueil tierces pour Switch 2 ont cessé de fonctionner après la mise à jour.
On ignore quelles stations d'accueil tierces sont concernées, mais le nombre de signalements est trop important pour que ces dysfonctionnements soient une simple coïncidence. Il est clair que Nintendo a fait quelque chose avec cette dernière mise à jour du firmware qui a rendu inutilisables les stations d'accueil tierces pour Switch 2. La question est maintenant de savoir si les entreprises qui fabriquent ces stations parviendront à les rendre à nouveau fonctionnelles.
Source : https://gonintendo.com/contents/54866-latest-switch-2-firmware-update-appears-to-be-killing-select-third-party-docks/
tags :
posted the 11/12/2025 at 06:02 PM by link49
En plus ça veut dire que la switch2 n’a pas besoin de dock spécifique pour envoyer le signal en 4K vers nos télés c’était 100 % du pipeau
Un de mes collègues qui m'a acheté celui pour switch 2 lui c'est pour pouvoir jouer dans sa chambre, son bureau ou ailleurs, sans tout déplacer.
Va falloir que je surveille ça :/
Vais d'abord m'assurer que ça brick la console comme pour la 1 quand ils ont fais ça
Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un dock à 110 euros, mais Nintendo n'en a rien à faire.
C'est dommage car ça gonfle le prix.
Les docks des PC à mon travail (des Dell classiques comme on voit partout) coute 200€ pièces (modéle de base en promo) ! Celui du Steam Deck 90€
Le bloquage de dock d'autres marques n'est d'ailleurs pas limité à Nintendo : J’en ai acheté un petit non officiel pour utiliser avec une Surface GO, et il ne fonctionne que comme un Hub USB. Aucun des autres ports (Ethernet, HDMI) ne fonctionnent. La seule solution semble être le dock officiel. Selon la version, ça va de 130 € à 350 € (pour une Surface à 250€...) !
Plus cher que l'ancien Dock et qualité de conception ultra cheap
Sinon rken a voir, mais je suis le seul pour qui ma musique se coupe a CHAQUE FOIS, que je suis sur Gamekyo ?
Cnest super chiant en fait, surtout quand c'est juste pour rien mettre...
Certains constructeurs tiers avaient réussi à passer outre les protections mises en place donc c'est probablement ceux-ci que visait la maj.
L'intérêt de l'USB-C c'est d'avoir une compatibilité entre tous les appareils et ils détruisent ça pour se faire quelques ronds en plus... Le problème c'est que ça risque de donner des idées à d'autres constructeurs et de casser ce qui faisait l'intérêt de l'USB-C.
Bref Nintendo qui fait du Nintendo quand Nintendo a trop pris la confiance par rapport à la précédente gen. Décisions anti-consommateur sur décisions anti-consommateur et les fanboy applaudissent.
Jebcrois qu'il n'a pas encore été disponible comme le premier en son temps.
Une réflexion de nintendo qui se dit qu'on ne peut pas en avoir besoin lors d'un lancement console, il faudra passer par le sav pour en obtenir un comme au début de la switch 1.
Apres pour revenir au sujet, je ne pense pas que Nintendo par en guerre envers les dock non officiels, mais il ne faut pas s'étonner qu'un produit non officiel ne fonctionne plus lors d'une mise à jour. Et là, qui ne respecte pas le consommateur quand on ne fait pas de suivi ? Car on n'est là que pour vendre du produit. Ils ont sûrement pris trop la confiance les constructeurs de produits sans licence qui ne peuvent avoir les détails du produit officiel.
Vous voyez on peut prendre le sujet dans un autre sens, celui de faire les choses correctement.
Après je trouve que depuis 20 ans le prix des accessoires explose pour rien.
Mais les constructeur ont raison quand vous acceptez de payer des manette à 200€ pour dire que vous êtes des progamers. Ça c'est la même chose avec le terme pc gamers et aujourd'hui téléphone gamers.
C'est le joueur qui sont devenu cons.