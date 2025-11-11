accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
- The King Forever -
profile
279
❤
Likers
Who likes this ?
mickurt
,
lafontaine
,
jeanouillz
,
momotaros
,
minx
,
aiolia081
,
loudiyi
,
shanks
,
nayth57
,
cuthbert
,
supatony
,
binou87
,
trungz
,
drakeramore
,
akd
,
fifine
,
hyoga57
,
neokiller
,
thugga
,
tripy73
,
traveller
,
milo42
,
svr
,
fullbuster
,
escobar
,
jf17
,
asakim
,
zimtom77
,
lz
,
minbox
,
latimevic
,
giusnake
,
kurosama
,
anakaris
,
linkiorra
,
chester
,
strifedcloud
,
arngrim
,
elricyann
,
e3payne
,
jaune
,
trezert
,
link49
,
lecauchemaredegamekyo
,
eldren
,
sauronsg
,
pist5
,
majorevo
,
xtitlasx54
,
opthomas
,
roy001
,
choupiloutre
,
crazyfrag51
,
beni
,
ritalix
,
kenshuiin
,
bandito
,
asus
,
anonymous340
,
furtifdor
,
zabuza
,
raoh38
,
parazyt6425
,
bboxy
,
badaboumisback
,
maldara69600
,
evilboss
,
lolnope
,
slyvador
,
quantys
,
darkyx
,
idd
,
ryohazuki
,
bianh
,
turiinoi
,
kiruo
,
squall04
,
echizen
,
link571
,
kisukesan
,
monkeydluffy
,
chronokami
,
vlexx
,
minicupi
,
wolfheart
,
ashern
,
plistter
,
kyogamer
,
nindo64
,
darksephiroth
,
skypirate
,
hado78
,
wadewilson
,
mrnuage
,
meruem
,
hir0k
,
gizmo2142
,
lowckon
,
xxxxxxxxxxxxxxxxx
,
xslayx
,
heson
,
koriyu
,
jojoplay4
,
voxen
,
ikagura
,
rebellion
,
jackfisher
,
nekokevin
,
kuramayohko
,
xrkmx
,
freematt
,
vincecastel
,
cyberbox86
,
onirinku
,
stardustx
,
vanilla59
,
artornass
,
blackbox
,
odv78
,
rosewood
,
mrgwak
,
serebii
,
sasuke66
,
orosama
,
oloman334
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
geugeuz
,
tidusx59
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
,
alexmartin0146
,
docteurdeggman
,
kensama
,
iglooo
,
lambo
,
nekonoctis
,
theshareplayers
,
loydg13
,
sephiroth07
,
alexkidd
,
soulshunt
,
xell
,
belisama
,
niveforever
,
olimar59
,
gamergunz
,
mugimando
,
fortep
,
misterreno
,
akinen
,
kikibearentongues
,
diablass59
,
shadow6666
,
cflamm
,
stampead
,
joeystar
,
birmou
,
cedrich74
,
zettaomega
,
kanda
,
kibix
,
frocobo
,
jenicris
,
jeuxvideo2
,
mitenso
,
bliss02
,
gamjys
,
saitama75
,
mrbob
,
clashroyale
,
cijfer
,
megadante
,
naruto780
,
kevisiano
,
captaintoad974
,
serialgamer7
,
terranova
,
neckbreaker71
,
tutuimpressiv
,
allgamesbeta
,
junaldinho
,
samsuki
,
rayjin
,
ratomuerto
,
shinz0
,
jackofblade701
,
nicolasgourry
,
coco98bis
,
mystik13
,
51love
,
yamapi
,
torotoro59
,
redmi31
,
samlokal
,
tynokarts
,
phedioss
,
iglou
,
youtube06
,
sangokan
,
daevon
,
gunstarred
,
rayzorx09
,
xxxxxx0
,
kwak
,
corrin
,
jasonm
,
songokuu
,
flom
,
raph64
,
roxloud
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
tolgafury
,
rachidd
,
kenpokan
,
hebuspsa
,
romgamer6859
,
vadorswitch
,
awamy02
,
chiotgamer
,
archesstat
,
cajp45
,
axlenz
,
alucard13
,
benji54
,
yka
,
salocin
,
triku
,
darkhan
,
kamina
,
yogfei
,
receiversms
,
dooku
,
smokeboom
,
johnt
,
aym
,
edgar
,
tit64
,
hyunckel
,
princedupersil01
,
anaislayu
,
davonizuka
,
drockspace
,
sensei
,
emmanue
,
bigbos
,
1245148118
,
moune75
,
dedad
,
marcus62
,
kevinmccallisterrr
,
kr16
,
light
,
bastienosj
,
ducknsexe
,
dehem
,
foxstep
,
marceaupilami
,
arthdy
,
isiel
,
sorakairi86
,
narustorm
,
xp2100
,
i8
,
yanssou
,
ghouledheleter
,
nduvel
,
cavernejeuxvideo
,
slyder
,
zmaragdus
,
leblogdeshacka
,
elcidfx
,
phase1
,
bogsnake
,
squall06
,
draven86
,
xylander
,
johnlaff
,
almightybhunivelze
,
richterbelmont
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
52
Likes
Likers
Who likes this ?
minbox
,
leonr4
,
mugimando
,
linkart
,
opthomas
,
minx
,
metroidvania
,
gantzeur
,
escobar
,
hyoga57
,
link49
,
kevisiano
,
kurosama
,
guyllan
,
tvirus
,
victornewman
,
xrkmx
,
binou87
,
yaakus
,
torotoro59
,
raph64
,
biboy
,
biboys
,
tolgafury
,
sujetdelta
,
voxen
,
arngrim
,
kira93
,
awamy02
,
soma67
,
misterpixel
,
kakazu
,
foxstep
,
x1x1x1
,
boyd
,
texas02
,
milo42
,
ravyxxs
,
esets
,
tom870
,
bladagun
,
gamerdome
,
angelsduck
,
ozyxp
,
osiris67
,
bourbon
,
roxassilver
,
yanssou
,
almightybhunivelze
,
lautrek
,
shanks
,
adamjensen
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
770
visites since opening :
2280806
marchand2sable
> blog
Votre avis sur le State of Play de ce soir
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 11/11/2025 at 10:40 PM by
marchand2sable
comments (
55
)
liberty
posted
the 11/11/2025 at 10:41 PM
Un manque de volonté et de talents chez les Japonais/20
guiguif
posted
the 11/11/2025 at 10:41 PM
nul, zero
ravyxxs
posted
the 11/11/2025 at 10:43 PM
zekk
posted
the 11/11/2025 at 10:43 PM
rien de dingue
kurosu
posted
the 11/11/2025 at 10:43 PM
Sympathique mais pas d'annonce de gros jeux
tlj
posted
the 11/11/2025 at 10:44 PM
Quelle tristesse ce state of play Japan, quelle tristesse...
zboubi480
posted
the 11/11/2025 at 10:44 PM
Non pas d'avis, je risquerais d’être grossier.....
patrickleclairvoyant
posted
the 11/11/2025 at 10:44 PM
Il y’a avait Bloodborne 2 donc ça va
adamjensen
posted
the 11/11/2025 at 10:44 PM
C'était pas fou, mais c'était pas à chier non plus.
Et c'était bien rythmé et équilibrer.
J'ai beaucoup apprécier les différentes musiques pendant toute la présentation.
Mais sinon, on ne rate pas grand chose.
iglooo
posted
the 11/11/2025 at 10:45 PM
Digne des N-Direct.
Quelle gên'
pcsw2
posted
the 11/11/2025 at 10:45 PM
J'aurais dû jouer au lieu de regarder.
kevinmccallisterrr
posted
the 11/11/2025 at 10:46 PM
Patrickleclairvoyant
tlj
posted
the 11/11/2025 at 10:46 PM
Où sont les Suda 51,les yoko taro, les ueda, les Kojima pour représenter le Japon : infini tristesse... Je ne retiens rien, affreux
gameslover
posted
the 11/11/2025 at 10:47 PM
Pas ouf mais pas mediocre non plus, 2/3 bonnes annonces et le reste ... la bonne nouvelle a retenir, ils ont l'air de ce recentrer sur le JAPON.
kisukesan
posted
the 11/11/2025 at 10:48 PM
Sympathique
grimraven
posted
the 11/11/2025 at 10:50 PM
de la pur chiasse
thelastone
posted
the 11/11/2025 at 10:52 PM
Heureusement que je l'ai vu en replay zero intérêt
skuldleif
posted
the 11/11/2025 at 10:52 PM
84,2 millions d'exemplaires, dont 3,9 millions au cours du trimestre se terminant en septembre
Sony
natedrake
posted
the 11/11/2025 at 10:53 PM
Même un teaser de 15 secondes de FF VII Part III aurait sauvé le truc...
skuldleif
posted
the 11/11/2025 at 10:55 PM
" Ca se passe sur PS5 "
https://www.gamekyo.com/blog_article482936.html
guiguif
posted
the 11/11/2025 at 10:58 PM
skuldleif
skuldleif publié le 11/11/2025 à 16:31
trentenaires , quarantenaire
"sue" "chiale"
gaeon
posted
the 11/11/2025 at 10:58 PM
C'est limite de faire une présentation pour si peu. On a eu quelques images inédites de DQ 7 et Fatal Frame 2 qui surnageaient, des DLC par ci par là...
C'était potentiellement l'occasion de montrer du Capcom, du Level 5, un morceau de FF VII, des news de la team Asobi, des nouveaux Visual Novel chelous, des RPG mais non quasi rien de neuf à ce mettre sous la dent.
On a plus d'Asie à se mettre sous la dent dans 15 minutes d'un Nintendo Direct lambda.
skuldleif
posted
the 11/11/2025 at 11:00 PM
guiguif
fan2jeux
posted
the 11/11/2025 at 11:01 PM
On a l'impression que c'est une vidéo a été tourné il y a 4ans et que quelqu'un vient d'appuyer sur "envoyer" par erreur
tynokarts
posted
the 11/11/2025 at 11:02 PM
Je me suis un peu trop emballé, c’était une présentation japonaise à la Nintendo, que je n’avais plus l’habitude de voir de la part de Sony.
keiku
posted
the 11/11/2025 at 11:02 PM
une bombe atomique sur les USA et on pourra recommencer a avoir des bon jeu
keiku
posted
the 11/11/2025 at 11:04 PM
skuldleif
nous ne remercieront jamais assez xbox d'avoir fait de sony ce qu'il est aujourd'hui
zekk
posted
the 11/11/2025 at 11:05 PM
skuldleif
t'es aussi malfaisant que ce State of play
skuldleif
posted
the 11/11/2025 at 11:07 PM
keiku
mdr putin
akinen
posted
the 11/11/2025 at 11:08 PM
Sincèrement, j’ai pris plus de plaisir en regardant certains journaux du soir sur TF1.
Heureusement que j’avais ma switch 2.
C’est comme ça depuis 2 ou 3 ans.
La prochaine fois, ce sera sur tablette dans un coin. De la daube à l’état pur. Perte de temps maximale. Le fond du gouffre d’une conférence DLC.
yanssou
posted
the 11/11/2025 at 11:09 PM
Médiocre
mercure7
posted
the 11/11/2025 at 11:10 PM
A part la suite de Blazblue Entropy Effect, y avait vraiment rien de chez rien.
Pourquoi faire un State of Play quand on a rien à montrer ?
Mystère . . .
brook1
posted
the 11/11/2025 at 11:11 PM
C'était pas ouf, mais pour ce qui est du positif, c'est qu'il y aura certainement d'autres il vont certainement alterner entre deux formats tout le long de l'année dorénavant
leonr4
posted
the 11/11/2025 at 11:14 PM
Claqué au sol / 20
hyoga57
posted
the 11/11/2025 at 11:17 PM
Comme les derniers Nintendo Direct, de la daube.
shanks
posted
the 11/11/2025 at 11:24 PM
Putain de format rappel.
Heureusement que les trailers étaient neufs mais voilà.
On demandé pas forcément KH4, mais ça aurait été le bon moment de balancer du Ace Combat 8, Next Tales of, un vrai reveal de Persona 4 Remake, un teaser du prochain Asobi...
L'usure, me suis endormi sur Octopath 0 quoi.
volran
posted
the 11/12/2025 at 12:03 AM
Une vaste blague / 20
elicetheworld
posted
the 11/12/2025 at 12:42 AM
On dirait un n direct standard sans plus ce genre de direct que Nintendo te donnait pendant le début de fin de vie de la switch.
Alors certe on saluer la volonté de PlayStation de vouloir reconquérir son marché d'origine,mais pour une console qui entame sa 6 ème année,qui est sensé être dans sa période de pic ,et qui se permet même d'augmenter le prix de sa console,on aurait mérité mieux.
Bon après la restructuration sa se fait pas en quelques mois non plus.
Mais quand même # hack and slash PlayStation non merci.et les la plupart des jeux sont même pas exclus
destati
posted
the 11/12/2025 at 12:57 AM
Ma grand-mère fait des vidéos + sympa.
tripy73
posted
the 11/12/2025 at 01:01 AM
J'en attendais rien et je suis quand même déçu, heureusement que j'étais en ligne avec un ami pour discuter en même temps, sinon je pense que je me serais fait seppuku...
Le pire c'est de voir qu'une multinationale comme Sony ne fait même pas l'effort de sous-titrer ce genre de vidéo dans plusieurs langues, niveau respect pour les joueurs des différents pays et des développeurs qui viennent parler de leurs jeux, c'est quand même limite.
nemaydu69
posted
the 11/12/2025 at 02:21 AM
Merdique...
vieuxconsoleux
posted
the 11/12/2025 at 03:21 AM
C’est vrai que c’était vraiment pas ouf.
Le plus drôle, beaucoup se rassurent avec Fatal frame 2, la seule vraie bonne annonce de ce state of play…sauf qu’il avait déjà été annoncé dans le « mediocre » Nintendo direct ou il était passé complètement inaperçu ???? ( pour les gogoles hein, moi j’adore fatal frame!)
cyr
posted
the 11/12/2025 at 06:01 AM
Bien fait de ne pas avoir regarder. Visiblement.
musm
posted
the 11/12/2025 at 07:05 AM
skuldleif
t'es le premier à dire que la guerre des consoles est fini que seul les pro-S se paluchent sur ça.
Et t'es le premier à venir troller comme une merde sur chaque article Sony.
Faite ce que je dis pas ce que je fais
yukilin
posted
the 11/12/2025 at 07:17 AM
Aucun intérêt.
nyseko
posted
the 11/12/2025 at 07:28 AM
Ils ont juste voulu annoncer officiellement leur console à 300€ au Japon et ont donc enrobé le tout de jeux Japonais.
Ils ont enfin compris qu'il ne fallait pas perdre pied au Japon mais c'est certainement trop tard pour la PS5 désormais.
jeanouillz
posted
the 11/12/2025 at 07:39 AM
shanks
perso je me suis barré en plein State Of Plate pour me passer la douche... je me suis dit que j'avais mieux a faire que de rester devant
shanks
posted
the 11/12/2025 at 07:45 AM
jeanouillz
J'ai cru naïvement à un one more thing de poids à la fin...
Plein le cul des confs inutiles car en l'état, c'est inutile ça...
jenicris
posted
the 11/12/2025 at 08:03 AM
Pas vu et j'ai rien raté on dirait
newtechnix
posted
the 11/12/2025 at 09:10 AM
pas fou du tout
On appréciera l'enrobage made in japan mais bon on sent qu'hormis le prix le reste c'est juste pour faire plaisir au tiers (ou leur dire on abandonne rien) avec un catalogue pour l'hiver et début d'année 2025.
jenicris
je viens de voir et c'était pas dingue cela ressemblait à une revue d'effectif de jeux multis.
jenicris
posted
the 11/12/2025 at 09:29 AM
newtechnix
en gros pas grand intérêt ce SOP.
newtechnix
posted
the 11/12/2025 at 09:32 AM
jenicris
une minute de silence pour tout ce qui auront attendu 23h00 hier soir, une vraie perte de temps, c'est vraiment très quelconque
skuldleif
posted
the 11/12/2025 at 01:11 PM
musm
oui je suis le premier a me foutre de leur gueule pour ce meme fait
musm
posted
the 11/12/2025 at 02:20 PM
skuldleif
tu te fous pas de leur gueule tu montres que t'es tout aussi taré
skuldleif
posted
the 11/12/2025 at 02:27 PM
musm
c'est bien tu admet qu'il le sont je suis prêt être qualifié dans les même termes , pourvu qu'ils le soient
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Et c'était bien rythmé et équilibrer.
J'ai beaucoup apprécier les différentes musiques pendant toute la présentation.
Mais sinon, on ne rate pas grand chose.
Quelle gên'
Sony
https://www.gamekyo.com/blog_article482936.html
trentenaires , quarantenaire
"sue" "chiale"
C'était potentiellement l'occasion de montrer du Capcom, du Level 5, un morceau de FF VII, des news de la team Asobi, des nouveaux Visual Novel chelous, des RPG mais non quasi rien de neuf à ce mettre sous la dent.
On a plus d'Asie à se mettre sous la dent dans 15 minutes d'un Nintendo Direct lambda.
Heureusement que j’avais ma switch 2.
C’est comme ça depuis 2 ou 3 ans.
La prochaine fois, ce sera sur tablette dans un coin. De la daube à l’état pur. Perte de temps maximale. Le fond du gouffre d’une conférence DLC.
Pourquoi faire un State of Play quand on a rien à montrer ?
Mystère . . .
Heureusement que les trailers étaient neufs mais voilà.
On demandé pas forcément KH4, mais ça aurait été le bon moment de balancer du Ace Combat 8, Next Tales of, un vrai reveal de Persona 4 Remake, un teaser du prochain Asobi...
L'usure, me suis endormi sur Octopath 0 quoi.
Alors certe on saluer la volonté de PlayStation de vouloir reconquérir son marché d'origine,mais pour une console qui entame sa 6 ème année,qui est sensé être dans sa période de pic ,et qui se permet même d'augmenter le prix de sa console,on aurait mérité mieux.
Bon après la restructuration sa se fait pas en quelques mois non plus.
Mais quand même # hack and slash PlayStation non merci.et les la plupart des jeux sont même pas exclus
Le pire c'est de voir qu'une multinationale comme Sony ne fait même pas l'effort de sous-titrer ce genre de vidéo dans plusieurs langues, niveau respect pour les joueurs des différents pays et des développeurs qui viennent parler de leurs jeux, c'est quand même limite.
Le plus drôle, beaucoup se rassurent avec Fatal frame 2, la seule vraie bonne annonce de ce state of play…sauf qu’il avait déjà été annoncé dans le « mediocre » Nintendo direct ou il était passé complètement inaperçu ???? ( pour les gogoles hein, moi j’adore fatal frame!)
Et t'es le premier à venir troller comme une merde sur chaque article Sony.
Faite ce que je dis pas ce que je fais
Ils ont enfin compris qu'il ne fallait pas perdre pied au Japon mais c'est certainement trop tard pour la PS5 désormais.
J'ai cru naïvement à un one more thing de poids à la fin...
Plein le cul des confs inutiles car en l'état, c'est inutile ça...
On appréciera l'enrobage made in japan mais bon on sent qu'hormis le prix le reste c'est juste pour faire plaisir au tiers (ou leur dire on abandonne rien) avec un catalogue pour l'hiver et début d'année 2025.
jenicris je viens de voir et c'était pas dingue cela ressemblait à une revue d'effectif de jeux multis.