Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Metroid Prime 4 Beyond
9
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
473
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18629
visites since opening : 31421353
link49 > blog
[Metroid Prime 4] Des journalistes se rendent aujourd'hui à une avant-première
Des journalistes se rendent aujourd'hui à une avant-première de Metroid Prime 4. Les avant-premières seront disponibles le 14 novembre (vendredi), d'après Game Informer.



Espérons que ce sera une bonne présentation.

Source : https://x.com/Stealth40k/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/06/2025 at 07:15 PM by link49
    comments (1)
    wickette posted the 11/06/2025 at 07:36 PM
    J'ai vraiment aucune idée à quoi m'attendre, j'aime bien retro studios, j'aime bien Metroid Prime...mais je pense faut un direct dédié, les trailers j'arrive pas à vraiment situer l'ambition.

    C'est clair que faire un jeu qui doit tourner sur la switch 1 de 2017 va brider le gameplay et le jeu (richesse du monde ouvert/biomes, IA, etc.) mais on va espérer que ce soit une bonne claque même si j'ai des doutes
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo