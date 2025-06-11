Des journalistes se rendent aujourd'hui à une avant-première de Metroid Prime 4. Les avant-premières seront disponibles le 14 novembre (vendredi), d'après Game Informer.
Espérons que ce sera une bonne présentation.
Source : https://x.com/Stealth40k/
C'est clair que faire un jeu qui doit tourner sur la switch 1 de 2017 va brider le gameplay et le jeu (richesse du monde ouvert/biomes, IA, etc.) mais on va espérer que ce soit une bonne claque même si j'ai des doutes