Naoki Hamaguchi, directeur de la série Final Fantasy 7 Remake, estime que les cartes de jeu controversées de la Nintendo Switch 2 s'inscrivent dans une tendance inévitable dans l'industrie du jeu vidéo.
Capcom, Ubisoft, Sega et Square Enix ont tous soutenu la Nintendo Switch 2 avec enthousiasme dès sa première année, mais malheureusement, les éditions physiques de leurs jeux sont pratiquement inutiles, car il s'agit de cartes de jeu (des cartouches permettant de télécharger et de jouer à des jeux numériques). Bien qu'elles aient leur utilité, un développeur de Star Wars: Outlaws a déclaré que les cartouches classiques « n'offraient tout simplement pas les performances requises », et elles ont été mal accueillies par les propriétaires de Switch 2, car elles ne permettent pas de conserver les jeux une fois les boutiques numériques fermées.
Naoki Hamaguchi, directeur de la série Final Fantasy 7 Remake, a déjà fait l'éloge des cartes de jeu et, lors d'une interview avec GamesRadar+, il a développé son point de vue. « Je comprends pourquoi certaines personnes n'apprécient pas ce nouveau format, et je comprends leurs raisons. » Le directeur de Final Fantasy 7 Rebirth estime que « Nintendo va redoubler d'efforts pour populariser » les cartes-clés controversées de la Switch 2, qu'il qualifie de « nouvelle idée vraiment géniale ». Les cartes-clés controversées de la Switch 2 « nous permettent de faire des choses que nous n'aurions peut-être pas faites autrement », déclare le codirecteur du remake de Final Fantasy 7, mais « je comprends parfaitement le point de vue négatif des gens ».
Hamaguchi a déclaré : « Je pense que cela s'inscrit, d'une certaine manière, dans une tendance plus large que nous ne pouvons pas éviter », citant la disparition progressive des supports physiques dans l'industrie, tandis que le numérique gagne en importance. Les jeux sur PlayStation, Xbox et PC physiques ont quasiment disparus. Il reconnaît toutefois que « les utilisateurs, les fans et les clients de la Switch 2 apprécient beaucoup les avantages des supports physiques. Donc, pour cette plateforme en particulier, l'évolution sera encore plus lente. »
Hamaguchi ajoute : « La tendance est au numérique. Mais dans ce contexte, et notamment en ce qui concerne la carte d'accès, je comprends pourquoi beaucoup de gens n'apprécient pas cette option et souhaitent peut-être s'y opposer. Mais du point de vue d'un créateur, je pense que cela nous offre l'opportunité de proposer des jeux sur Switch 2. » Il partage également le point de vue du développeur de Star Wars Outlaws : « Il existe des jeux particulièrement haut de gamme, de très haute qualité, qui nécessitent beaucoup de mémoire, et que nous ne pourrions probablement pas intégrer sans cette version physique, sans la carte d'accès. »
Peu importe leurs arguments les joueurs n'en veulent pas
De mon côté ce sera un grand NON tout comme pour le dématérialisé et les dlc
Ce n'est pas comme ces développeurs veulent nous faire croire une évolution naturelle
FF7 fait 70 giga, là ok je peux comprendre (et encore, ça peut s'optimiser) mais DQ7 et autres bravely default?
Les ventes seront le juge de paix, on verra si les joueurs switch se résigneront ou feront de la résistance....en tout cas un peut plus que le public sony et microsoft....dans tous les cas pour moi c'est non, 20 euro pour du démat c'est mon palier maximum, si j'en prend ce ne sera qu'en occasion.
Dommage, ce sont des millions de pertes à persister : si les directeurs prennent la parole pour tenter d'influencer les joueurs, c'est que les ventes sous ce format ne sont vraiment pas terribles. Pour l'instant en tout cas.
Nintendo n'a pas de couilles, ils laissent les autres communiquer.
1 - A eu l'initiative de proposer ce format aux éditeurs
2 - Ne propose que cette capacité
solarr C'est clair. Si cette console propose 3/4 de ses jeux en démat (eshop/gkc), je n'aurais aucun scrupule
Ils préfèrent nous laisser nous diviser, c'est la stratégie parfaite car certains les dédouaneront, ou les fustigeront.
Faire du profit n'est pas le problème, ce sont les hausses pour des produits éphémères et pas de la meilleure qualité, le problème. Bref, je m'arrête.
De cette manière même des cartouches de Nintendo switch 1 aurait suffit
yurius bon point : cette histoire de Nintendo Switch 2 edition aurait pu se trouver en simple téléchargement dès lors que tu mets ta cartouche dans la Switch 2.
shinz0 il y a un indépendant qui a mis son jeu de 20Go sur une cartouche de 64. j'ai oublié lequel.
Je comprends certains arguments en faveur de GKC, poid du jeu trop élevé, vitesse de transfert plus rapide sur le stockage de la console ou le prix moins cher.
Mais si Nintendo et même des petits dev' comme Marvelous peuvent le faire d'autres peuvent le faire également, même si c'est pas 100% des dev'. On devrait avoir moins de GKC que ça.
Par exemple FFVIIR admettons , le jeu est lourd etc...mais DQI&II ça passerait sans souci en full cartouche. Là, c'est square qui merde.
Puis d'autre raison, le taux de transfert, et le surcout d'une cartouche classique....
Il faut juste boycott et elles disparaitront petit à petit. Malheureusement, on sait tous que cela n’arrivera jamais.
Si tu vends ton jeux sur game key card a 60€, tu gagne 30€ (marge revendeurs, fabrication, transport)
Alors qu'une cartouche switch2, vendu au même prix tu gagne 20€.
C'est la toute la subtilité.
Et le vendre sur carte swicht 2 en faisant la meme marge, tu vendrais ton jeux 10€ plus chère que les autres support...donc tu en vendrais pas.....
"Hamaguchi ajoute : « La tendance est au numérique. Mais dans ce contexte, et notamment en ce qui concerne la carte d'accès, je comprends pourquoi beaucoup de gens n'apprécient pas cette option et souhaitent peut-être s'y opposer. Mais du point de vue du comptable, je pense que cela nous offre l'opportunité de proposer des jeux sur Switch 2. »"
Un créateur veut juste que son jeu soit accessible à un maximum de joueurs, ils ne cherchent pas à tordre le bras des joueurs pour accepter une solution qu'ils ne veulent pas.
Par conter là où on rigole c'est que même en GKC, le prix est élevé, là le joueur a pas le droit de profiter de la ristourne du coût de la mémoire à 64Go.
L'enthousiasme avec que du recyclage opportuniste de jeux qui auront été purgés depuis des mois par les gamers et surtout vendu au prix fort
cyr vu la teneur de tes analyses des prix du transport, pas sûr que tu sois dans le juste sur les coûts de prod' d'une cartouche