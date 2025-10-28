Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Star Wars Outlaws
0
Likers
name : Star Wars Outlaws
platform : Switch 2
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
473
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18608
visites since opening : 31352609
link49 > blog
[Switch 2] Game Key Cards : Tendance inévitable de l'industrie
Naoki Hamaguchi, directeur de la série Final Fantasy 7 Remake, estime que les cartes de jeu controversées de la Nintendo Switch 2 s'inscrivent dans une tendance inévitable dans l'industrie du jeu vidéo.

Capcom, Ubisoft, Sega et Square Enix ont tous soutenu la Nintendo Switch 2 avec enthousiasme dès sa première année, mais malheureusement, les éditions physiques de leurs jeux sont pratiquement inutiles, car il s'agit de cartes de jeu (des cartouches permettant de télécharger et de jouer à des jeux numériques). Bien qu'elles aient leur utilité, un développeur de Star Wars: Outlaws a déclaré que les cartouches classiques « n'offraient tout simplement pas les performances requises », et elles ont été mal accueillies par les propriétaires de Switch 2, car elles ne permettent pas de conserver les jeux une fois les boutiques numériques fermées.



Naoki Hamaguchi, directeur de la série Final Fantasy 7 Remake, a déjà fait l'éloge des cartes de jeu et, lors d'une interview avec GamesRadar+, il a développé son point de vue. « Je comprends pourquoi certaines personnes n'apprécient pas ce nouveau format, et je comprends leurs raisons. » Le directeur de Final Fantasy 7 Rebirth estime que « Nintendo va redoubler d'efforts pour populariser » les cartes-clés controversées de la Switch 2, qu'il qualifie de « nouvelle idée vraiment géniale ». Les cartes-clés controversées de la Switch 2 « nous permettent de faire des choses que nous n'aurions peut-être pas faites autrement », déclare le codirecteur du remake de Final Fantasy 7, mais « je comprends parfaitement le point de vue négatif des gens ».

Hamaguchi a déclaré : « Je pense que cela s'inscrit, d'une certaine manière, dans une tendance plus large que nous ne pouvons pas éviter », citant la disparition progressive des supports physiques dans l'industrie, tandis que le numérique gagne en importance. Les jeux sur PlayStation, Xbox et PC physiques ont quasiment disparus. Il reconnaît toutefois que « les utilisateurs, les fans et les clients de la Switch 2 apprécient beaucoup les avantages des supports physiques. Donc, pour cette plateforme en particulier, l'évolution sera encore plus lente. »



Hamaguchi ajoute : « La tendance est au numérique. Mais dans ce contexte, et notamment en ce qui concerne la carte d'accès, je comprends pourquoi beaucoup de gens n'apprécient pas cette option et souhaitent peut-être s'y opposer. Mais du point de vue d'un créateur, je pense que cela nous offre l'opportunité de proposer des jeux sur Switch 2. » Il partage également le point de vue du développeur de Star Wars Outlaws : « Il existe des jeux particulièrement haut de gamme, de très haute qualité, qui nécessitent beaucoup de mémoire, et que nous ne pourrions probablement pas intégrer sans cette version physique, sans la carte d'accès. »

Source : https://www.gamesradar.com/games/final-fantasy/nintendo-switch-2s-game-key-cards-are-part-of-a-larger-trend-that-we-cant-avoid-final-fantasy-7-rebirth-director-says-as-physical-media-is-becoming-less-and-less-part-of-the-industry/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/28/2025 at 06:17 AM by link49
    comments (23)
    shinz0 posted the 10/28/2025 at 06:30 AM
    Encore un article GKC
    Peu importe leurs arguments les joueurs n'en veulent pas
    kambei312 posted the 10/28/2025 at 06:30 AM
    Nous on arrive très bien à les éviter en tout cas…
    judebox posted the 10/28/2025 at 06:35 AM
    C'est sans fin ce sujet...
    cjmusashi posted the 10/28/2025 at 06:40 AM
    On verra la tendance et si le grand public adhère
    De mon côté ce sera un grand NON tout comme pour le dématérialisé et les dlc
    Ce n'est pas comme ces développeurs veulent nous faire croire une évolution naturelle
    derno posted the 10/28/2025 at 06:48 AM
    Pourquoi c'est à nintendo de faire des efforts pour faire accepter les GKC et pas au éditeurs de les faire pour faire entrer leur jeux dans la cartouche?

    FF7 fait 70 giga, là ok je peux comprendre (et encore, ça peut s'optimiser) mais DQ7 et autres bravely default?

    Les ventes seront le juge de paix, on verra si les joueurs switch se résigneront ou feront de la résistance....en tout cas un peut plus que le public sony et microsoft....dans tous les cas pour moi c'est non, 20 euro pour du démat c'est mon palier maximum, si j'en prend ce ne sera qu'en occasion.
    derno posted the 10/28/2025 at 06:51 AM
    et rappelons lui qu'il n'y a pas si longtemps les NFT était aussi pour eux l'avenir du média.
    solarr posted the 10/28/2025 at 06:54 AM
    Comme j'ai hâte que cette console se fasse pirater ! ce n'est pas possible de payer des jeux vieux de plusieurs années plus chers que le neuf sur les autres consoles et PC, et en location.

    Dommage, ce sont des millions de pertes à persister : si les directeurs prennent la parole pour tenter d'influencer les joueurs, c'est que les ventes sous ce format ne sont vraiment pas terribles. Pour l'instant en tout cas.

    Nintendo n'a pas de couilles, ils laissent les autres communiquer.
    judebox posted the 10/28/2025 at 07:22 AM
    Les arguments des mecs sont un peu nazes. Il y a tout un tas de jeux qui pèsent moins de 64Go et qui n'ont pas besoin d'un taux de transfert de malade et qui sont sur GKC. Et ça c'est en grande partie la faute à Nintendo qui :
    1 - A eu l'initiative de proposer ce format aux éditeurs
    2 - Ne propose que cette capacité

    solarr C'est clair. Si cette console propose 3/4 de ses jeux en démat (eshop/gkc), je n'aurais aucun scrupule
    solarr posted the 10/28/2025 at 07:22 AM
    judebox en plus, il ne faut jamais dire jamais, les événements récents l'ont montré. Les naïfs qui se croient à l'abri de tout, qui pensent leurs achats à l'abri d'une ligne dans les Conditions Générales de Vente, ou qui ne les lisent même pas.. je n'aime pas systématiquement parier mon fric sans garantie... et pourtant, on connaît la perfidie du secteur : et leurs grandes forces : ILS NE COMMUNIQUENT JAMAIS. A part Pierre-Edouard LECLERC qui prend le risque de parler tout en tentant d'enfumer les français sur ses marges, les grandes sociétés ne communiquent JAMAIS, avez-vous remarqué ?
    Ils préfèrent nous laisser nous diviser, c'est la stratégie parfaite car certains les dédouaneront, ou les fustigeront.
    Faire du profit n'est pas le problème, ce sont les hausses pour des produits éphémères et pas de la meilleure qualité, le problème. Bref, je m'arrête.
    yurius posted the 10/28/2025 at 07:24 AM
    J'aimerais bien que quelqu'un m'explique en quoi c'était pas possible de créer des cartouches de données directement avec des données compressées dessus.

    De cette manière même des cartouches de Nintendo switch 1 aurait suffit
    solarr posted the 10/28/2025 at 07:31 AM
    Malheureusement pour tous ces Directeurs de FF, de Capcom et j'en passe, CDProjekt nous a montré qu'un jeu exigeant, que l'on disait mettre un PC à genoux à l'époque, injouable sur PS4 à cause de son HDD, est tout-à-fait jouable sur une cartouche SD Express PCIE-3 (même protocole de vitesse que les 3/4 des PC moyens et haut de gamme aujourd'hui)

    yurius bon point : cette histoire de Nintendo Switch 2 edition aurait pu se trouver en simple téléchargement dès lors que tu mets ta cartouche dans la Switch 2.
    shinz0 posted the 10/28/2025 at 07:31 AM
    yurius les cartouches de données plus volumineuses sont trop chères à produire pour l'instant
    pcsw2 posted the 10/28/2025 at 07:32 AM
    Perso je n'y vois plus d'inconvénient en meme temps jouant aussi sur pc .
    solarr posted the 10/28/2025 at 07:33 AM
    yurius on peut rappeler que CP2077 fait 115Go sur PC... taille divisée par 2.

    shinz0 il y a un indépendant qui a mis son jeu de 20Go sur une cartouche de 64. j'ai oublié lequel.
    solarr posted the 10/28/2025 at 07:36 AM
    Link49 Rien n'est inévitable, une tendance reste un tendance. "Inévitable pléonaze" parce que les gens comme toi achètent, tout simplement.
    fiveagainstone posted the 10/28/2025 at 08:12 AM
    Alors oui et non.

    Je comprends certains arguments en faveur de GKC, poid du jeu trop élevé, vitesse de transfert plus rapide sur le stockage de la console ou le prix moins cher.

    Mais si Nintendo et même des petits dev' comme Marvelous peuvent le faire d'autres peuvent le faire également, même si c'est pas 100% des dev'. On devrait avoir moins de GKC que ça.

    Par exemple FFVIIR admettons , le jeu est lourd etc...mais DQI&II ça passerait sans souci en full cartouche. Là, c'est square qui merde.
    burningcrimson posted the 10/28/2025 at 08:19 AM
    Encore un article propagande. Ça fait au moins 3 fois que tu bous ressors la même interview du même mec sur le même sujet.
    cyr posted the 10/28/2025 at 08:22 AM
    shinz0 les joueurs ? Combien en pourcentage ? J'ai vraiment l'impression que c'est toujours les même qui se plaigne, car si c'est 10% des clients qui boycotte.....

    Puis d'autre raison, le taux de transfert, et le surcout d'une cartouche classique....
    hyoga57 posted the 10/28/2025 at 08:23 AM
    C’est compréhensible pour les gros jeux, mais pour les jeux de niche pas du tout. Pourtant 99% des jeux Switch 2 sont sur Key Card.

    Il faut juste boycott et elles disparaitront petit à petit. Malheureusement, on sait tous que cela n’arrivera jamais.
    cyr posted the 10/28/2025 at 08:26 AM
    fiveagainstone pour dragon quest, c'est simple c'est le prix de la cartouche qui a peser.

    Si tu vends ton jeux sur game key card a 60€, tu gagne 30€ (marge revendeurs, fabrication, transport)
    Alors qu'une cartouche switch2, vendu au même prix tu gagne 20€.

    C'est la toute la subtilité.

    Et le vendre sur carte swicht 2 en faisant la meme marge, tu vendrais ton jeux 10€ plus chère que les autres support...donc tu en vendrais pas.....
    newtechnix posted the 10/28/2025 at 08:28 AM
    il s'est glissé une erreur dans ton article:

    "Hamaguchi ajoute : « La tendance est au numérique. Mais dans ce contexte, et notamment en ce qui concerne la carte d'accès, je comprends pourquoi beaucoup de gens n'apprécient pas cette option et souhaitent peut-être s'y opposer. Mais du point de vue du comptable, je pense que cela nous offre l'opportunité de proposer des jeux sur Switch 2. »"

    Un créateur veut juste que son jeu soit accessible à un maximum de joueurs, ils ne cherchent pas à tordre le bras des joueurs pour accepter une solution qu'ils ne veulent pas.


    Par conter là où on rigole c'est que même en GKC, le prix est élevé, là le joueur a pas le droit de profiter de la ristourne du coût de la mémoire à 64Go.
    newtechnix posted the 10/28/2025 at 08:34 AM
    "Capcom, Ubisoft, Sega et Square Enix ont tous soutenu la Nintendo Switch 2 avec enthousiasme dès sa première année"

    L'enthousiasme avec que du recyclage opportuniste de jeux qui auront été purgés depuis des mois par les gamers et surtout vendu au prix fort
    iglooo posted the 10/28/2025 at 08:37 AM
    Le lobby des GKC est présent sur Gamekyo, le lutin vert est leur représentant officiel

    cyr vu la teneur de tes analyses des prix du transport, pas sûr que tu sois dans le juste sur les coûts de prod' d'une cartouche
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo