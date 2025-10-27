Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Legendes Pokemon : ZA
name : Legendes Pokemon : ZA
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
other versions : Switch Switch 2 -
link49
473
Likes
Likers
link49
link49 > blog
[USA] Pokemon Legends: Z-A : Il faut remonter à Zelda: Tears of the Kingdom
Nous continuons de recevoir des informations sur les ventes de lancement de Légendes Pokémon : Z-A, et cette fois, un rapport est disponible pour les États-Unis.

Selon Circana, Légendes Pokémon : Z-A a enregistré les meilleures ventes de la semaine de lancement pour un jeu vidéo physique depuis The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en 2023. Ces chiffres concernent à la fois les unités physiques et les ventes en dollars.



Il semble que Légendes Pokémon : Z-A se porte bien dans la plupart des régions. L'Europe semble toutefois faire exception. Plus tôt dans la journée, nous avons appris que Légendes Pokémon : Z-A a enregistré les plus faibles ventes de lancement pour un jeu vidéo principal depuis Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Évoli.

Les ventes mondiales de Légendes Pokémon : Z-A ont dépassé les 5,8 millions d'exemplaires après une semaine. Les États-Unis et le Japon sont probablement les principaux contributeurs à ce chiffre.

Source : https://nintendoeverything.com/pokemon-legends-z-a-sales-us/
    posted the 10/27/2025 at 06:06 PM by link49
    comments (7)
    newtechnix posted the 10/27/2025 at 06:28 PM
    Vu comment l'Europe déraille ( politique (des zozos partout Macron, Starmer, Merz,etc ), économie en chute libre pour les 3 plus grosses puissance (UK, France et Allemagne), désir de préparer (de faire?) la guerre, en froid avec la Russie et escroqué par les USA dans le même temps.... etc ) on pourrait imaginer qu'être Européen hormis quelques exception c'est vivre un moment de sinistrose.
    derno posted the 10/27/2025 at 06:31 PM
    newtechnix
    excuse moi mais on a quand même de bonne raisons d'être en froid avec la Russie.
    51love posted the 10/27/2025 at 06:35 PM
    13 millions le budget c'est ça ?

    6 millions de vente en une semaine ?

    En espérant que Microsoft ne prenne pas trop de note pour atteindre les 30% de rentabilité... car ici ça laisse rêveur
    cyr posted the 10/27/2025 at 06:45 PM
    derno je me demande qui a commencer, ou ne pas respecter un traiter....


    newtechnix ben pour la France, quand tu vois que on te pompe toute ta thune, pour être les derniers en santé (on meurt a 25 ans sur des brancard dans les couloirs des hôpitaux), pareil dernier pour l'éducation, la justice j'en parle même pas ....

    On est le pays le plus taxer, donc ou va l'argent ?

    La dette a bon dos, ben ils n'ont qu'a arreter de distribuer l'argent sans meme verifier ....

    Franchement je souhaite, soit une révolution a la 1789, finis les écoles de politicard, qui s'enrichissent sur notre dos, ou un crash économique.
    Que le FMI prenne la France sous sa tutelle, et y en a qui vont pas rigoler....


    Les mec , de gauche on tous intérêt a ce que rien ne vas, pour qu'ils soient élus. Mais en vrai, ils deviennent millionnaire tranquillement, sans parler des avantages....

    La droite, font genre on vois le problème mais ne font pas grand chose pour changer les choses...


    Quand j'ai commencer a travailler , il y avait une dette de 20000€ par français.
    Aujourd'hui il y a 50000€ par tête...


    C'est comme ci moi je dépenser a tous vas, en faisant des crédits de partous, en même disant c'est pas grave, c'est mes enfants qui vont payer....

    Les politique depuis 1976, c'est ce qu'il on fait...

    Aujourd'hui les intérêts de la dette, c'est sur ta vie qu'on la paye....et vu le pognon dépenser et le résultat.....c'est de l'arnaque
    cyr posted the 10/27/2025 at 06:50 PM
    Sinon par rapport a l'article, au Japon ça cartonne, en Amérique ça cartonne, et en Europe ça marche sans plus....

    Je serais nintendo, j'enverrais les switch2 sur ses 2 marché en priorité.
    derno posted the 10/27/2025 at 07:30 PM
    cyr
    Lesquel? le memorandum de budapest qui garantissait les frontières de l'ukraine en échange de leurs armes atomique?
    C'est de celui là que tu parle?
    Oui effectivement, la Russie c'est royalement torché avec.
    kikoo31 posted the 10/27/2025 at 09:09 PM
    cyr ah,tu es pro russe ?
    Si,c'est le cas je te souhaites pas d'y aller même ton pire ennemi ne va pas le faire ...
    (je te parles de ce moment prècis c'est sur qu'il y a 10 ans c'est tout autre chose )
