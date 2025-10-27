Nous continuons de recevoir des informations sur les ventes de lancement de Légendes Pokémon : Z-A, et cette fois, un rapport est disponible pour les États-Unis.
Selon Circana, Légendes Pokémon : Z-A a enregistré les meilleures ventes de la semaine de lancement pour un jeu vidéo physique depuis The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en 2023. Ces chiffres concernent à la fois les unités physiques et les ventes en dollars.
Il semble que Légendes Pokémon : Z-A se porte bien dans la plupart des régions. L'Europe semble toutefois faire exception. Plus tôt dans la journée, nous avons appris que Légendes Pokémon : Z-A a enregistré les plus faibles ventes de lancement pour un jeu vidéo principal depuis Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Évoli.
Les ventes mondiales de Légendes Pokémon : Z-A ont dépassé les 5,8 millions d'exemplaires après une semaine. Les États-Unis et le Japon sont probablement les principaux contributeurs à ce chiffre.
