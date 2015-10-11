Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Fallout 4
16
name : Fallout 4
platform : Xbox One
editor : Bethesda Softworks
developer : Bethesda Softworks
genre : FPS-RPG
multiplayer : non
european release date : 11/10/2015
other versions : PC - PlayStation 4
[Switch 2] Dans la catégorie je refourgue mes vieux jeux en 2026...
Fallout 4 arrive sur Nintendo Switch 2, l'annonce vient d'être faite.



Fallout 4 est sorti il ​​y a dix ans. La Nintendo Switch 2 propose désormais l'Édition Anniversaire, qui comprend le jeu principal, six extensions et plus de 150 objets du Creation Club.



Le jeu sortira en 2026 sur la console de Nintendo, et le 10 novembre sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.

Source : https://nintendoeverything.com/fallout-4-announced-for-nintendo-switch-2/
    posted the 10/23/2025 at 05:49 PM by link49
    comments (14)
    darksector posted the 10/23/2025 at 05:51 PM
    30 % de marges bénéficiaires, faut ce qu'il faut !
    nicolasgourry posted the 10/23/2025 at 05:53 PM
    link49 il sort sur tout les supports fin d'année 2025, plus tard sur Switch 2
    https://www.youtube.com/watch?v=3zKeAbOFFeE
    cyr posted the 10/23/2025 at 05:54 PM
    Mon fallout préféré. La je pourrais etre faible.
    link49 posted the 10/23/2025 at 05:54 PM
    nicolasgourry ah ok, en fait il le refourgue partout.
    cyr posted the 10/23/2025 at 05:55 PM
    .link49 et je suis très content de cette annonce.
    C'est vraiment le type de jeux que je pourrais jouer en nomade.
    link49 posted the 10/23/2025 at 05:56 PM
    cyr J'y ai joué à sa sortie sur Xbox, j'ai pas vraiment accroché.
    suikoden posted the 10/23/2025 at 05:59 PM
    Perso j'avais bien aime, ca dependra du prix mais c'est le genre de jeu que je referai bien en faisant des choix different.
    J'aurai préféré le 76 pour m'y remettre
    cyr posted the 10/23/2025 at 06:00 PM
    link49 j'ai fait les 4 fins sur ps4. (#Je fini jamais mes jeux, m'enfin bon),

    Je le kiff, par contre fallout 76 a côté m'a pas trop emballé.
    link49 posted the 10/23/2025 at 06:02 PM
    cyr A voir s'il sort dans une période creuse sur Switch 2, pour que je puisse lui laisser une seconde chance.
    thelastone posted the 10/23/2025 at 06:05 PM
    Toujours voulu le faire sur portable les jeux qui mettent 150 heures je peux plus sur pc
    pharrell posted the 10/23/2025 at 06:14 PM
    Il va y avoir 10 000 portages sur NS2… fallait s’y attendre.

    L’essentiel est que tout le monde s’y retrouve…
    hypermario posted the 10/23/2025 at 06:18 PM
    Super cette annonce, vivement Skyrim ^^
    micheljackson posted the 10/23/2025 at 06:20 PM
    Ils vont pouvoir refaire les vieux portages en 30fps de la Switch 1, en 60 fps sur Switch 2, le "bonheur".
    Bientôt GTA5 et Skyrim
    micheljackson posted the 10/23/2025 at 06:27 PM
    link49
    A voir s'il sort dans une période creuse sur Switch 2, pour que je puisse lui laisser une seconde chance.
    Je sens que tu vas même avoir le temps de lui laisser une 3ème chance.
