Fallout 4 arrive sur Nintendo Switch 2, l'annonce vient d'être faite.
Fallout 4 est sorti il y a dix ans. La Nintendo Switch 2 propose désormais l'Édition Anniversaire, qui comprend le jeu principal, six extensions et plus de 150 objets du Creation Club.
Le jeu sortira en 2026 sur la console de Nintendo, et le 10 novembre sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.
Source : https://nintendoeverything.com/fallout-4-announced-for-nintendo-switch-2/
tags :
posted the 10/23/2025 at 05:49 PM by link49
https://www.youtube.com/watch?v=3zKeAbOFFeE
C'est vraiment le type de jeux que je pourrais jouer en nomade.
J'aurai préféré le 76 pour m'y remettre
Je le kiff, par contre fallout 76 a côté m'a pas trop emballé.
L’essentiel est que tout le monde s’y retrouve…
Bientôt GTA5 et Skyrim
A voir s'il sort dans une période creuse sur Switch 2, pour que je puisse lui laisser une seconde chance.
Je sens que tu vas même avoir le temps de lui laisser une 3ème chance.