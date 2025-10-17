Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Pokemon Champions
1
Likers
name : Pokemon Champions
platform : Switch 2
editor : The Pokemon Company
developer : The Pokemon Company
genre : combat
other versions : Switch Switch 2 -
link49
473
Likes
Likers
link49
articles : 18587
visites since opening : 31277096
link49 > blog
[Switch 2]Pokemon Pokopia était initialement prévu sur Switch 1
De nouvelles informations sur le développement de Pokémon Pokopia ont été révélées, révélant qu'il était initialement prévu pour la Nintendo Switch 1. Comme d'autres fuites Pokémon ces derniers jours, les détails proviennent du Game Freak « Teraleak ».

Le projet a débuté en 2021 sous le nom de code Oasis. À cette époque, Pokémon Pokopia était prévu pour la Nintendo Switch 1. Cependant, ce n'est pas la seule information intéressante sur l'histoire du jeu.



Il s'avère que l'idée originale de Pokopia était d'être le successeur spirituel de Pokémon : Let's Go, et qu'il était connecté à Pokémon Home. Des éléments auraient été réutilisés des jeux en vue de dessus de la série.

On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais le jeu original de 2021 a été annulé. Il a ensuite été relancé sous le nouveau nom de code MegaOasis, et sur Nintendo Switch 2. L'idée de créer sa propre région a été reprise, mais sous forme de spin-off.

Pokémon Pokopia se dirige vers Nintendo Switch 2 en 2026 avec Omega Force en charge du développement.

Source : https://nintendoeverything.com/pokemon-pokopia-nintendo-switch-1-game/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/17/2025 at 06:14 PM by link49
    comments (12)
    narustorm posted the 10/17/2025 at 06:27 PM
    J'ai trop hâte même si je suis à chié en construction
    playshtayshen posted the 10/17/2025 at 06:33 PM
    Tout était prévu sur switch 1. Y compris bananza et mk world
    wickette posted the 10/17/2025 at 06:33 PM
    Ça a l’air tellement basique. Je ne suis pas le public mais les plus jeunes aimeront surement
    kikoo31 posted the 10/17/2025 at 06:36 PM
    playshtayshen en effet
    donpandemonium posted the 10/17/2025 at 06:36 PM
    Comme tous les autres jeux Nintendo sur Switch 2 depuis le début. Un jour peut-être ils feront un vrai jeu Switch 2....
    ducknsexe posted the 10/17/2025 at 06:39 PM
    Vu la gueule du jeu je croyais qu il etait prevu sur wii / 3ds
    nicolasgourry posted the 10/17/2025 at 06:41 PM
    playshtayshen donpandemonium tout les constructeurs font pareil, mais c'est pas dit à chaque fois, car qui peut penser que tu attends le jour de la sortie de la console pour sortir un jeu exclusif (ou pas d'ailleurs, mais exclusif c'est encore plus intéressant pour le(s) nouveau(x) support(s) dessus.
    Si vous êtes développeur, vous avez une machine qui vous offre plus de possibilité, vous faites quoi, il y a des chances que vous puissiez vous tourner vers se support, pour pouvoir aller plus loin dans ce que vous vouliez faire.
    fdestroyer posted the 10/17/2025 at 06:51 PM
    C'est un peu étrange comme choix de le sortir uniquement sur NS2. Vu le public énorme de la NS1 ça aurai été un choix beaucoup plus judicieux.

    Et pis m**** à la fin, ils ont une machine puissante et bien foutue sous la main pour sortir ça comme exclue dessus, pffff..
    nicolasgourry posted the 10/17/2025 at 07:01 PM
    fdestroyer le truc, nous savons pas a quoi ressemblait la version Switch, donc difficile de comparer.
    fdestroyer posted the 10/17/2025 at 07:24 PM
    nicolasgourry Euh ouais OK mais ça ressemble à un jeu mobile ultra basique, donc bon...
    elicetheworld posted the 10/17/2025 at 07:24 PM
    Tout les jeux présenté jusqu'à maintenant était a la base prévu sur switch 1 ,le prochain super Mario sera le véritable premier jeux fuul switch 2
    lz posted the 10/17/2025 at 07:41 PM
    Pour avoir les "vrais" projets Switch 2 il va falloir attendre Mario 3D l'année prochaine si on a de la chance (perso je crois à 2027 plutôt) et bien sûr le prochain Zelda pas avant 2030 celui là
