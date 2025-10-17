De nouvelles informations sur le développement de Pokémon Pokopia ont été révélées, révélant qu'il était initialement prévu pour la Nintendo Switch 1. Comme d'autres fuites Pokémon ces derniers jours, les détails proviennent du Game Freak « Teraleak ».
Le projet a débuté en 2021 sous le nom de code Oasis. À cette époque, Pokémon Pokopia était prévu pour la Nintendo Switch 1. Cependant, ce n'est pas la seule information intéressante sur l'histoire du jeu.
Il s'avère que l'idée originale de Pokopia était d'être le successeur spirituel de Pokémon : Let's Go, et qu'il était connecté à Pokémon Home. Des éléments auraient été réutilisés des jeux en vue de dessus de la série.
On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais le jeu original de 2021 a été annulé. Il a ensuite été relancé sous le nouveau nom de code MegaOasis, et sur Nintendo Switch 2. L'idée de créer sa propre région a été reprise, mais sous forme de spin-off.
Pokémon Pokopia se dirige vers Nintendo Switch 2 en 2026 avec Omega Force en charge du développement.
posted the 10/17/2025 at 06:14 PM by link49
