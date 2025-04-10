Dans une interview accordée à The Verge, Dustin Blackwell, directeur de la communication jeux et plateformes chez Microsoft, a déclaré : « Nous comprenons que les augmentations de prix ne sont jamais agréables, mais nous essayons de les renforcer en ajoutant de la valeur à ces offres.»
Il a ajouté : « C'est un aspect que nous ne prenons pas à la légère, et nous sommes à l'écoute des retours des joueurs et de la communauté pour leur offrir davantage de ce qu'ils demandent.»
Pour le Game Pass Ultimate, Microsoft a ajouté des avantages à l'abonnement, comme Fortnite Crew et Ubisoft+ Classics, ainsi qu'un streaming amélioré pour Xbox Cloud Gaming. Le tarif de l'abonnement passe de 20 $ à 30 $/mois, soit une augmentation de 50 %. Il est toutefois déconseillé de payer 30 $/mois pour le Game Pass Ultimate actuellement, car de nombreux revendeurs n'ont pas augmenté leurs prix.
Pour le Game Pass PC, le prix passe de 12 $ à 16,50 $/mois, et l'un des nouveaux avantages est l'accès à une cinquantaine de jeux Ubisoft supplémentaires. Le PC Game Pass continuera également à recevoir les nouvelles versions de Microsoft dès le premier jour, tout comme le Game Pass Ultimate.
Source : https://www.neogaf.com/threads/xbox-price-increases-are-never-fun-for-anybody-but-we-try-to-provide-players-with-more-of-what-they%E2%80%99re-asking-for.1688756/
