Famitsu a testé les jeux suivants :
Ghost of Yotei (PS5) – 9/10/10/10 [39/40]
Borderlands 4 (PS5, Xbox Series) – 9/8/8/8 [33/40]
Sonic Racing: CrossWorlds (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/9/8/8 [33/40]
A Wild Last Boss Appeared! Black-Winged Survivor (PS5, PS4, Switch) – 8/7/8/7 [30/40]
Il frôle donc la note parfaite, qu'avait eu à l'époque Ghost of Tsushima.
Source : https://www.gematsu.com/2025/10/famitsu-review-scores-issue-1917/
tags :
posted the 10/01/2025 at 06:04 AM by link49
yukilin tripy73 Je dirais que oui, ça reste important, ne serait-ce que pour la partie technique. Histoire de pas avoir de surprise. Ca serait bien de ne pas oublier, qu'on a grandi avec des tests via les magazines, y a encore une bonne floppée d'excellent journaliste, ça serait bien de pas oublier ça.
Maintenant, pour ce qui est de l'influence, ça dépend des gens, moi à l'époque, j'avais besoin de mon bon vieux Joypad avant de claquer TOP 60euros à MICROMANIA sur le jeu en question.
Aujourd'hui beaucoup de studio, prend les joueurs pour des cons, vache à lait et j'en passe, en te balançant un produit pas fini qui requiert un bon vieux patch de 80 giga !!!
Donc,oui, les notes, de la presse, reste un standard, important, mais comme tout média, faut savoir où se diriger/informer...
Il faut, comme pour les critiques cinéma, voir quelle critique de jeu a globalement les mêmes avis que toi et ne te référer qu'à lui/elle par la suite.
Je prend un exemple volontairement simpliste (que tu sais déjà mais c'est pour étayer mon propos) si tu es plutot de gauche, tu ne vas pas trop te référer à une critique du figaro, si tu es plutot de droite télérama et l'humanité tu vas t'en passer.
Même si on ne peut pas non plus etre catégorique à 100%.
Moi une critique positive de l'ancien gamekult, ça me donnait plus l'indice que le jeu n'allait pas etre pour moi. Par contre quand je les voyais etre ultra pédant avec un jeu et snob (comme ils savaient le faire que leur nouvelle émission a bien repris la ligne éditoriale) il y avait des chances que le jeu me plaise. Par exemple : xenoblade chronicles 2.
Puis la qualité des tests de l'époque joypad, rpg magazine, etc... n'est vraiment plus d'actualité sur les sites de jv. Sur jeuxvideos.com par exemple à une époque il y avait romendil qui testait les jrpg et elle était vraiment forte pour ça. Ensuite c'était passé dans les mains de balogun (un pseudo dans le genre) et c'était devenu catastophique.
Puis ils ont enchainé sur un delire de mise en avant de testeuses blondes (dont j'ai pas retenu le nom) avec une émission pour se la jouer gameone et là ... c'était le fond du fond du fond.
Il faut avoir du recul sur l'information et sur la source qui la donne.
Personnellement, je regarde divers tests de sources variée et des avis joueurs aussi. Et je me fais un avis global
Mais malheureusement les notes sont beaucoup utilisées aujourd'hui pour orienter la pensée et faire la promotion d'un jeu, c'est dommage.