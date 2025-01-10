Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Ghost of Yotei
[Famitsu] Ghost of Yotei frôle la note parfaite de Ghost of Tsushima
Famitsu a testé les jeux suivants :



Ghost of Yotei (PS5) – 9/10/10/10 [39/40]
Borderlands 4 (PS5, Xbox Series) – 9/8/8/8 [33/40]
Sonic Racing: CrossWorlds (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/9/8/8 [33/40]
A Wild Last Boss Appeared! Black-Winged Survivor (PS5, PS4, Switch) – 8/7/8/7 [30/40]



Il frôle donc la note parfaite, qu'avait eu à l'époque Ghost of Tsushima.

Source : https://www.gematsu.com/2025/10/famitsu-review-scores-issue-1917/
    posted the 10/01/2025 at 06:04 AM
    comments
    burningcrimson posted the 10/01/2025 at 06:14 AM
    J'adore Ghost of Tsushima mais ça mérite clairement pas un 40/40...
    yukilin posted the 10/01/2025 at 06:33 AM
    Est ce que les notes de nos jours ont encore un sens autre que commercial?
    ippoyabukiki posted the 10/01/2025 at 06:45 AM
    Le premier meritait pas une si forte note. C'est un assassin's creed like sympa mais c'est pas un jeu marquant qui se démarque. C'etait juste un jeu sympatoche
    tripy73 posted the 10/01/2025 at 07:14 AM
    yukilin : aucune hormis peut-être celle de rassurer certains joueurs dans leur choix de jeu pour dire que leurs goûts sont conforment à ceux d'un testeur.
    ravyxxs posted the 10/01/2025 at 07:49 AM
    40/40 Tsuchima quelle blague

    yukilin tripy73 Je dirais que oui, ça reste important, ne serait-ce que pour la partie technique. Histoire de pas avoir de surprise. Ca serait bien de ne pas oublier, qu'on a grandi avec des tests via les magazines, y a encore une bonne floppée d'excellent journaliste, ça serait bien de pas oublier ça.

    Maintenant, pour ce qui est de l'influence, ça dépend des gens, moi à l'époque, j'avais besoin de mon bon vieux Joypad avant de claquer TOP 60euros à MICROMANIA sur le jeu en question.

    Aujourd'hui beaucoup de studio, prend les joueurs pour des cons, vache à lait et j'en passe, en te balançant un produit pas fini qui requiert un bon vieux patch de 80 giga !!!

    Donc,oui, les notes, de la presse, reste un standard, important, mais comme tout média, faut savoir où se diriger/informer...
    ippoyabukiki posted the 10/01/2025 at 07:49 AM
    tripy73 yukilin les notes permettent normalement de voir rapidement un avis sans lire 3 pages de textes qui peuvent spoiler et gacher un jeu avant même de l'avoir essayé.
    Il faut, comme pour les critiques cinéma, voir quelle critique de jeu a globalement les mêmes avis que toi et ne te référer qu'à lui/elle par la suite.

    Je prend un exemple volontairement simpliste (que tu sais déjà mais c'est pour étayer mon propos) si tu es plutot de gauche, tu ne vas pas trop te référer à une critique du figaro, si tu es plutot de droite télérama et l'humanité tu vas t'en passer.
    Même si on ne peut pas non plus etre catégorique à 100%.

    Moi une critique positive de l'ancien gamekult, ça me donnait plus l'indice que le jeu n'allait pas etre pour moi. Par contre quand je les voyais etre ultra pédant avec un jeu et snob (comme ils savaient le faire que leur nouvelle émission a bien repris la ligne éditoriale) il y avait des chances que le jeu me plaise. Par exemple : xenoblade chronicles 2.
    ippoyabukiki posted the 10/01/2025 at 07:52 AM
    ravyxxs je suis d'accord avec toi mais pas pour la partie technique. Car souvent les mecs testent le jeu avant la mise à jour du jour de sortie.

    Puis la qualité des tests de l'époque joypad, rpg magazine, etc... n'est vraiment plus d'actualité sur les sites de jv. Sur jeuxvideos.com par exemple à une époque il y avait romendil qui testait les jrpg et elle était vraiment forte pour ça. Ensuite c'était passé dans les mains de balogun (un pseudo dans le genre) et c'était devenu catastophique.
    Puis ils ont enchainé sur un delire de mise en avant de testeuses blondes (dont j'ai pas retenu le nom) avec une émission pour se la jouer gameone et là ... c'était le fond du fond du fond.
    yukilin posted the 10/01/2025 at 07:55 AM
    ravyxxs, ippoyabukiki : Je pense que vous avez raison.
    Il faut avoir du recul sur l'information et sur la source qui la donne.
    Personnellement, je regarde divers tests de sources variée et des avis joueurs aussi. Et je me fais un avis global
    Mais malheureusement les notes sont beaucoup utilisées aujourd'hui pour orienter la pensée et faire la promotion d'un jeu, c'est dommage.
    djfab posted the 10/01/2025 at 08:15 AM
    ippoyabukiki : "C'etait juste un jeu sympatoche" c'est juste ton avis, mais en réalité, la grosse majorité des joueurs a trouvé le jeu excellent (9,2/10 metacitic pour près de 10000 joueurs).
    ravyxxs posted the 10/01/2025 at 08:18 AM
    ippoyabukiki Oui pas faux. Romendil, waah les souvenirs...c'est vrai en plus.
