Famitsu a testé ces trois jeux :
Hollow Knight: Silksong (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PS5, Xbox Series, Switch) – 8/8/7/8 [31/40]
Baki Hanma: Blood Arena (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/7/7/7 [28/40]
Une bonne note malgré que Famitsu soit assez généreux.
Source : https://www.gematsu.com/2025/09/famitsu-review-scores-issue-1916/
posted the 09/24/2025 at 09:59 AM
Bon courage aux speedrunner 100% sans mourir
32/40 c'est sec quand des jeux vraiment mauvais ont des notes pas loin
Je pense c'est encore une fois cette difficulté qui repoussent certains.
Bon c'est un choix, j'ai fini le jeu perso, je n'ai pas poussé le 100% ou, comme hollow knight, la recherche de contenus optionnels et de lore car à la fin de l'acte 3, 50H quand même, j'étais totalement soulé, et c'est jamais un bon signe quand t'as hâte de finir un jeu et que tu veux plus jamais le relancer après, je dis pas c'est un jeu parfait.
MAIS, je trouve il est tellement mieux que HK dans les mouvements, les bosses, les combats, le dynamismes...la difficulté est parfois vraiment repoussante je peux comprendre, c'est vraiment pas pour tout le monde et, pour moi, c'est une erreur de Team Cherry sur certains bosses et parcours ponctuels, ils ont vraiment poussés trop loin, ça reste un super jeu.
A 19.5 EUR, avec autant de contenu, avec cet OST, 32/40, faut pas se moquer du monde quand je vois les notes d'autres jeux, surtout des jeux Japonais très très moyens.
En tout cas j'ai jamais accordé de l'importance à leurs notes et ça ne va pas changer, mais vu leur influence c'est injuste.
Il m'a fait l'effet de Dark Souls 2.
La déception de la décennie.
En espérant qu'ils se rattraperont un peu avec un éventuel 3ème opus eux aussi, mais c'est pas demain la veille...