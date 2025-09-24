Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Note] Famitsu rend son verdict sur Hollow Knight Silksong
Famitsu a testé ces trois jeux :



Hollow Knight: Silksong (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PS5, Xbox Series, Switch) – 8/8/7/8 [31/40]
Baki Hanma: Blood Arena (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

Une bonne note malgré que Famitsu soit assez généreux.

Source : https://www.gematsu.com/2025/09/famitsu-review-scores-issue-1916/
    posted the 09/24/2025 at 09:59 AM by link49
    akinen posted the 09/24/2025 at 10:07 AM
    J’suis au dernier tier du fameux « acte 3 » et une « descente » (plus de 70h, j prends mon temps dans tous les jeux). Franchement, j’suis pas étonné que des gens abandonnent. Il est génial mais c’est énorme comme contenu pour ce niveau d’exigence/stress. Et puis la montée en puissance des ennemis fait que l’amélioration de ton arsenal ne sert qu’à mieux « survivre ». On sent pas ce truc typique des metroidvania où tu maîtrises la map entière. Non, le jeu veut garder le contrôle non stop.

    Bon courage aux speedrunner 100% sans mourir
    fuji posted the 09/24/2025 at 10:18 AM
    28 pour baki alors que ca vaut meme pas 10
    altendorf posted the 09/24/2025 at 11:05 AM
    En big 2025, on arrive encore à donner de l’attention aux notes de Famitsu
    wickette posted the 09/24/2025 at 11:07 AM
    mais ils expliquent les notes ? Jamais lu le truc perso.

    32/40 c'est sec quand des jeux vraiment mauvais ont des notes pas loin


    Je pense c'est encore une fois cette difficulté qui repoussent certains.

    Bon c'est un choix, j'ai fini le jeu perso, je n'ai pas poussé le 100% ou, comme hollow knight, la recherche de contenus optionnels et de lore car à la fin de l'acte 3, 50H quand même, j'étais totalement soulé, et c'est jamais un bon signe quand t'as hâte de finir un jeu et que tu veux plus jamais le relancer après, je dis pas c'est un jeu parfait.

    MAIS, je trouve il est tellement mieux que HK dans les mouvements, les bosses, les combats, le dynamismes...la difficulté est parfois vraiment repoussante je peux comprendre, c'est vraiment pas pour tout le monde et, pour moi, c'est une erreur de Team Cherry sur certains bosses et parcours ponctuels, ils ont vraiment poussés trop loin, ça reste un super jeu.


    A 19.5 EUR, avec autant de contenu, avec cet OST, 32/40, faut pas se moquer du monde quand je vois les notes d'autres jeux, surtout des jeux Japonais très très moyens.


    En tout cas j'ai jamais accordé de l'importance à leurs notes et ça ne va pas changer, mais vu leur influence c'est injuste.
    micheljackson posted the 09/24/2025 at 11:40 AM
    Mérité, son level design est aux fraises.
    Il m'a fait l'effet de Dark Souls 2.
    La déception de la décennie.

    En espérant qu'ils se rattraperont un peu avec un éventuel 3ème opus eux aussi, mais c'est pas demain la veille...
    temporell posted the 09/24/2025 at 12:22 PM
    j'ai préféré me faire Tevi un autre metroidvania, terminé à 100% en hard en 30 heures, durée de vie honnête et non artificielle car on meurt quasiment jamais x)
