Il y a un détail intéressant concernant la nouvelle version Nintendo Switch 2 de Resident Evil Requiem : il semble en effet que cette version sera moins chère que sur les autres consoles.
Sur Amazon UK, la version Nintendo Switch 2 de Resident Evil Requiem est affichée à 60 £. À titre de comparaison, les versions PlayStation 5 et Xbox Series X sont actuellement proposées à 70 £. C'est intéressant, car nous n'avons pas encore vu une telle expérience sur Nintendo Switch 2.
L'éditeur a peut-être estimé qu'un prix plus bas était logique, car certaines fonctionnalités graphiques ne seront pas présentes sur Nintendo Switch 2. Pour rappel, Resident Evil Requiem sortira sur Nintendo Switch 2 le 27 février 2026.
Source : https://nintendoeverything.com/resident-evil-requiem-seems-to-be-cheaper-on-nintendo-switch-2/
posted the 09/21/2025 at 06:53 AM by link49