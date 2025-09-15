Le Square-Enix Strore a listé cette version, et elle coûtera 49.99 euros :
Pour ce prix, vous aurez le jeu en format key-card, un booster de cartes Magic, et un cover réversible :
Enfin, Square Enix a annoncé que Final Fantasy 7 Remake Intergrade proposera de nouveaux paramètres de progression sur Nintendo Switch 2. Ces options permettent aux joueurs de modifier divers aspects du jeu. Parmi celles-ci, on retrouve : avoir constamment tous ses PV et ses MP, la jauge de limite et ATB toujours pleines, infliger 9 999 points de dégâts, et bien plus encore. Pour finir, le jeu pèsera 90Go, d'où son format.
Source : https://fr.store.square-enix-games.com/final-fantasy-vii-remake-intergrade---switch-2/
posted the 09/15/2025 at 05:39 PM by link49
jenicris Tu n'est juste pas la cible, faut penser à la jeunesse qui n'a qu'une seule machine.
J'ai rien contre un mode histoire qui facilite grandement le jeu, mais là c'est un peu poussé trop loin leurs options je trouve , au bout d'un moment c'est un rpg
Puis bon 90 go. ..même pas foutu d'optimiser le jeux pour qu'il pèse moins lourd.
Y a nintendo qui fait plus cher pour des jeux encore plus vieux.
Suivez mon regard
visiblement on peut pas critiquer le prix
40 euros aurait été plus intéressant
manon75
Avec le jeu réellement en entier sur le support
Oui bien sûr.
Après on a vu bien pire que ça niveau prix.
manon75 tu nous soule la pigeonne va ronronner ailleurs.
Link49 à savoir que la version dématérialisé offre le FF7 original avec la préco (par contre il ne peut être lancé que le jour de la sortie du remake)