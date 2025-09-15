Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
name : Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : tactical-RPG
other versions : PC - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
[Final Fantasy 7 Remake] Un prix pour la version Switch 2
Le Square-Enix Strore a listé cette version, et elle coûtera 49.99 euros :



Pour ce prix, vous aurez le jeu en format key-card, un booster de cartes Magic, et un cover réversible :



Enfin, Square Enix a annoncé que Final Fantasy 7 Remake Intergrade proposera de nouveaux paramètres de progression sur Nintendo Switch 2. Ces options permettent aux joueurs de modifier divers aspects du jeu. Parmi celles-ci, on retrouve : avoir constamment tous ses PV et ses MP, la jauge de limite et ATB toujours pleines, infliger 9 999 points de dégâts, et bien plus encore. Pour finir, le jeu pèsera 90Go, d'où son format.

Source : https://fr.store.square-enix-games.com/final-fantasy-vii-remake-intergrade---switch-2/
    posted the 09/15/2025 at 05:39 PM by link49
    jenicris posted the 09/15/2025 at 05:47 PM
    50 euro un jeu de 5 ans
    gaeon posted the 09/15/2025 at 05:50 PM
    Je reste stupéfait de voir un tel jeu sur portable, il me semble pas si vieux que ça. Pour moi qui ai connu Link's Awakening, Mario Land... ça me trou le ...

    jenicris Tu n'est juste pas la cible, faut penser à la jeunesse qui n'a qu'une seule machine.
    narustorm posted the 09/15/2025 at 05:50 PM
    Sympa le prix et ya le dlc inclu
    wickette posted the 09/15/2025 at 05:51 PM
    Ces options permettent aux joueurs de modifier divers aspects du jeu.

    J'ai rien contre un mode histoire qui facilite grandement le jeu, mais là c'est un peu poussé trop loin leurs options je trouve , au bout d'un moment c'est un rpg
    jenicris posted the 09/15/2025 at 05:55 PM
    jenicris justement un prix inférieur serait un plus pour ces joueurs.
    manon75 posted the 09/15/2025 at 05:55 PM
    jenicris si t'as pas de fric trouve un autre passe temps où joue au F2P
    jenicris posted the 09/15/2025 at 05:56 PM
    manon75 j'ai deja fait le jeu 3 fois et fini Rebirth
    cyr posted the 09/15/2025 at 06:05 PM
    jenicris perso il pourrait etre a 5€ que ça change rien.

    Puis bon 90 go. ..même pas foutu d'optimiser le jeux pour qu'il pèse moins lourd.
    fan2jeux posted the 09/15/2025 at 06:11 PM
    jenicris
    Y a nintendo qui fait plus cher pour des jeux encore plus vieux.

    Suivez mon regard
    jenicris posted the 09/15/2025 at 06:11 PM
    fan2jeux
    romgamer6859 posted the 09/15/2025 at 06:14 PM
    jenicris
    visiblement on peut pas critiquer le prix

    40 euros aurait été plus intéressant
    manon75 posted the 09/15/2025 at 06:20 PM
    jenicris bah pourquoi tu chiales ?
    e3ologue posted the 09/15/2025 at 06:27 PM
    romgamer6859 ça reste le prix de la boutique officiel donc plein pot, donc on peut imaginer que ça sera trouvable à ce prix là, enfin faut espérer.
    jenicris posted the 09/15/2025 at 06:29 PM
    romgamer6859 les mecs acceptent tout

    manon75
    ouroboros4 posted the 09/15/2025 at 06:29 PM
    Acheter sur PS5 pour 20 euros
    Avec le jeu réellement en entier sur le support
    romgamer6859 posted the 09/15/2025 at 06:30 PM
    e3ologue
    Oui bien sûr.
    Après on a vu bien pire que ça niveau prix.
    iglooo posted the 09/15/2025 at 06:32 PM
    manon75 revoir Aerith:40€
    ducknsexe posted the 09/15/2025 at 06:32 PM
    GKC
    playshtayshen posted the 09/15/2025 at 06:44 PM
    jenicris pareille platiné 3 fois le remake et le rebirth(260h aarrgghh)
    pcsw2 posted the 09/15/2025 at 06:50 PM
    50 € trop cher
    thelastone posted the 09/15/2025 at 06:51 PM
    Prix correct par contre GCK c'est non
    manon75 posted the 09/15/2025 at 07:06 PM
    jenicris ça fait grave clodo de chialer sur prix à tout bout de champs enfin si c'est l'image que tu veux donner de toi c'est pas mon dos
    jenicris posted the 09/15/2025 at 07:12 PM
    manon75 en même temps quand on accepte les jeux a 90€, y a plus rien d'étonnant
    yanssou posted the 09/15/2025 at 07:23 PM
    gaeon la jeunesse n'est pas débile hein , y'a que les mazo pour l'acheter à un prix pareil.

    manon75 tu nous soule la pigeonne va ronronner ailleurs.
    onsentapedequijesuis posted the 09/15/2025 at 07:27 PM
    Day One

    Link49 à savoir que la version dématérialisé offre le FF7 original avec la préco (par contre il ne peut être lancé que le jour de la sortie du remake)
