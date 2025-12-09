Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
2
Likers
name : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Omega Force
genre : action
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
471
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18501
visites since opening : 30939791
link49 > blog
[Switch 2] Bilan Nintendo Direct : Entre compile chère et key-card
Voici un récapitulatif de toutes les annonces :



- Teaser The Super Mario Galaxy Movie
- Super Mario Galaxy 1+2 sur Switch, $70 le bundle





- Mario Tennis Fever



- Super Mario Bros Wonder + Bellabel Park Nintendo Switch 2 Edition
- Yoshi and the Mysterious Book
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade



- Virtual Boy Nintendo Classics collection
- Metroid Prime 4 : 04/12/2025



- Donkey Kong Bananza DLC et Démo gratuite
- Resident Evil Requiem, 7 and Village Gold surSwitch 2
- Pokémon Pokopia
- Fire Emblem: Fortune’s Weave
- DLC Pokémon Legends Z-A : Mega Raichu
- Hades 2 : 25/09/2025



- Fatal Frame 2 : Crimson Butterfly Remake
- Storm Lancers
- Dinkum
- Popucom
- Tomodachi Life: Living the Dream
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Lynked: Banner of the Spark
- Amiibo Kirby Air Riders



- Kirby Air Riders second Direct avec Sakurai
- Hyrule Warriors: Age of Imprisonment : 06/11/2025



- Dragon Quest 7 Reimagined



- Switch 2 Editions des jeux One Piece Pirate Warriors 4, Overcooked 2, Stardew Valley, Human Fall Flat 2 et PowerWash Simulator 2
- Suica Game Planet
- Danganronpa 2×2
- Dynasty Warriors: Origins
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Une fin d'année assez riche...

Source : https://x.com/crococlock/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr
    posted the 09/12/2025 at 08:00 PM by link49
    comments (23)
    negan posted the 09/12/2025 at 08:08 PM
    Je comprend pas les gens qui s'offusque du prix de la compilation de MG a 80 Euros alors que Nintendo a vendu des Rom's de N64,un jeu GC et un jeu Wii a 60 Euros sur NS avec Mario All-stars 3D.

    Pire il ont même réussi a vendre du carton a leurs fans, on va pas faire semblant de les mettre de coté a chaque fois car les joueurs Nintendo c'est les mêmes tapineuse que les joueurs Xbox et Playstation prêt a tout avaler au prix fort pour gueule après .
    rbz posted the 09/12/2025 at 08:13 PM
    c'est compliqué je trouve , que ce soit en matière de jeux et communication (je parle bien de nintendo, pas des tiers qui font leur taff pour alimenter la console.)
    link49 posted the 09/12/2025 at 08:17 PM
    Cette fin d'année va me ruiner sur Switch 2.

    Mais j'attends surtout le prochain Fire Emblem/
    dono56 posted the 09/12/2025 at 08:24 PM
    Mais noon .. pourquoi ce format de merde de key card pour dragon quest ????
    J’étais surtout sur Nintendo sur les DQ, désormais je passerai sur la PS pour le format physique
    cyr posted the 09/12/2025 at 08:42 PM
    link49 c'est ce que je me dit. Et ma carte micro sd express 256 go va pas suffir....

    M'enfin metroid prime 4 sur et certain, le reste je verrai. Et pas forcément du Day one.

    dono56 va falloir t'y habitué.

    negan a 50€ peut-être que je serai passerais a la caisse, mais a 80€ non.
    Je préfère prendre mario wonder que j'ai pas eu.
    torotoro59 posted the 09/12/2025 at 08:45 PM
    negan
    ravyxxs posted the 09/12/2025 at 08:49 PM
    negan torotoro59 Mettre dans le même panier les joueurs XBOX et PS avec Nintendo, je l'avais pas vu venir celle là


    Tout ça pour dire que je suis pas d'accord , il reste tout de même une certaine dignité chez les joueurs X et PS.

    Tu l'as dis toi même, ils ont réussi à vendre du carton...
    narustorm posted the 09/12/2025 at 08:51 PM
    DQ en game key card putin de square de merde autant je comprend FF 7 mais la...
    A voir monster hunter
    Je céderai pas
    torotoro59 posted the 09/12/2025 at 08:52 PM
    ravyxxs c'est pas faux
    et pis ressortir le virtual boy franchement... Ça recule plutôt qu'aller vers l'avant... On va avoir quoi ensuite ? Le power glove? Le silent scope... Nintendo m'a perdu depuis un bon moment maintenant
    innelan posted the 09/12/2025 at 09:00 PM
    Bon bah je vais me tourner vers les autres consoles que la switch 2 si c'est pour nous faire des game key card.
    cyr posted the 09/12/2025 at 09:03 PM
    innelan au revoir.

    link49

    31 go pour metroid prime 4
    45 go pour hyrule warrior

    Si les jeux Nintendo commence a peser.....va falloir une carte micro express de 2 to.
    elicetheworld posted the 09/12/2025 at 09:06 PM
    Putain tout GKC ya rien a acheter a part du Nintendo,c'est comme si ils fesait exprès pour qu'on évite les tiers dessus
    cyr posted the 09/12/2025 at 09:06 PM
    ravyxxs une dignité chez les joueurs play et xbox?

    Merci pour ce fous rire. Le public qui rachete les mêmes jeux sur la nouvelle console. Ps pro. Ps vr (2 fois sony vous a arnaquer)
    Ps portal. Une manette ecran qui sert a rien si pas de ps5....
    judebox posted the 09/12/2025 at 09:08 PM
    negan Les gens s'étaient aussi offusqué pour ça

    Bordel, 2 jeux Wii pour 70/80 balles, c'est fou. On m'aurait dit ça en 2010, je ne l'aura pas cru...

    Et DQ en game key card... C'est triste cette console...
    judebox posted the 09/12/2025 at 09:10 PM
    link49 Pour ma part, elle ne va pas me ruiner ! Comme quoi !

    Et Fire Emblem, GKC ou pas ? J'ai peur...
    masharu posted the 09/12/2025 at 09:15 PM
    judebox Aucun jeu Nintendo sera en jeu sous clé.
    arrrghl posted the 09/12/2025 at 09:15 PM
    ravyxxs il reste tout de même une certaine dignité chez les joueurs X et PS.

    oui , oui cette même dignité qui fait payer les joueurs xbox depuis la xbox OG pour jouer online ! (alors que ce service était gratuit sur dreamcast, pc, ps2, ...) les joueurs ps qui ont applaudi avec leur gros culs quand sony a passé son online payant avec la ps4 alors qu'il était gratuit jusque la sur ps3 , psp et vita ( joueurs tellement digne, que leur attention a été détourné par la vidéo E3 sur la manière de prêter ses jeux sur console ps ! )

    y a aucune dignité chez les joueurs actuels ! quelques soit le support ! quand 5 ans après leurs sorties respectives des consoles se retrouve à un prix plus élevé qu'au lancement (ça c'est chez tous les constructeurs !) y a bien un problème ! et le problème c'est le consommateur qui continue bêtement à consommer ...
    narustorm posted the 09/12/2025 at 10:05 PM
    innelan Gkc ...
    C'est se que je fait, j'ai jamais autant acheté sur ps5 depuis que la switch 2 existe...

    La switch 2 sa sera full Tendo et le peu qui sortira en cartouche complet tiers
    shambala93 posted the 09/12/2025 at 10:11 PM
    Je viens de voir le replay. C’est une catastrophe ! Minable ! Des DLC avant la sortie du jeu.

    C’est miteux !
    link49 posted the 09/12/2025 at 11:30 PM
    Cyr C'est clair.

    judebox C'est un jeu Nintendo, donc pas de risque.
    ravyxxs posted the 09/13/2025 at 12:33 AM
    arrrghl cyr Vous avez beau parler, en attendant j'ai pas vu ces communautés payer plein pot des jeux remasterisés de l'ère PS360 au doux prix de 80 balles !!! J'ai pas vu ces communautés payer du carton ! Je vois toujours pas comment vous pouvez mettre les trois écuries dans le même panier, c'est vraiment avoir des oeilleres à ce niveau.

    quelques soit le support !

    Non merci, sur PC, on est tranquille, juste Nvidia qui casse les couilles.
    light posted the 09/13/2025 at 01:20 AM
    Pourquoi personne ne parle du DLC de Pokemon ZA à 30€
    Trente euros
    TRENTE
    EUROS
    Je vais pas m’en remettre
    kageyama posted the 09/13/2025 at 01:21 AM
    dono56 achete le sur swicht 1
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo