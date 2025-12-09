Voici un récapitulatif de toutes les annonces :
- Teaser The Super Mario Galaxy Movie
- Super Mario Galaxy 1+2 sur Switch, $70 le bundle
- Mario Tennis Fever
- Super Mario Bros Wonder + Bellabel Park Nintendo Switch 2 Edition
- Yoshi and the Mysterious Book
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade
- Virtual Boy Nintendo Classics collection
- Metroid Prime 4 : 04/12/2025
- Donkey Kong Bananza DLC et Démo gratuite
- Resident Evil Requiem, 7 and Village Gold surSwitch 2
- Pokémon Pokopia
- Fire Emblem: Fortune’s Weave
- DLC Pokémon Legends Z-A : Mega Raichu
- Hades 2 : 25/09/2025
- Fatal Frame 2 : Crimson Butterfly Remake
- Storm Lancers
- Dinkum
- Popucom
- Tomodachi Life: Living the Dream
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Lynked: Banner of the Spark
- Amiibo Kirby Air Riders
- Kirby Air Riders second Direct avec Sakurai
- Hyrule Warriors: Age of Imprisonment : 06/11/2025
- Dragon Quest 7 Reimagined
- Switch 2 Editions des jeux One Piece Pirate Warriors 4, Overcooked 2, Stardew Valley, Human Fall Flat 2 et PowerWash Simulator 2
- Suica Game Planet
- Danganronpa 2×2
- Dynasty Warriors: Origins
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Une fin d'année assez riche...
Source : https://x.com/crococlock/
Pire il ont même réussi a vendre du carton a leurs fans, on va pas faire semblant de les mettre de coté a chaque fois car les joueurs Nintendo c'est les mêmes tapineuse que les joueurs Xbox et Playstation prêt a tout avaler au prix fort pour gueule après .
Mais j'attends surtout le prochain Fire Emblem/
J’étais surtout sur Nintendo sur les DQ, désormais je passerai sur la PS pour le format physique
M'enfin metroid prime 4 sur et certain, le reste je verrai. Et pas forcément du Day one.
dono56 va falloir t'y habitué.
negan a 50€ peut-être que je serai passerais a la caisse, mais a 80€ non.
Je préfère prendre mario wonder que j'ai pas eu.
Tout ça pour dire que je suis pas d'accord , il reste tout de même une certaine dignité chez les joueurs X et PS.
Tu l'as dis toi même, ils ont réussi à vendre du carton...
A voir monster hunter
Je céderai pas
et pis ressortir le virtual boy franchement... Ça recule plutôt qu'aller vers l'avant... On va avoir quoi ensuite ? Le power glove? Le silent scope... Nintendo m'a perdu depuis un bon moment maintenant
link49
31 go pour metroid prime 4
45 go pour hyrule warrior
Si les jeux Nintendo commence a peser.....va falloir une carte micro express de 2 to.
Merci pour ce fous rire. Le public qui rachete les mêmes jeux sur la nouvelle console. Ps pro. Ps vr (2 fois sony vous a arnaquer)
Ps portal. Une manette ecran qui sert a rien si pas de ps5....
Bordel, 2 jeux Wii pour 70/80 balles, c'est fou. On m'aurait dit ça en 2010, je ne l'aura pas cru...
Et DQ en game key card... C'est triste cette console...
Et Fire Emblem, GKC ou pas ? J'ai peur...
oui , oui cette même dignité qui fait payer les joueurs xbox depuis la xbox OG pour jouer online ! (alors que ce service était gratuit sur dreamcast, pc, ps2, ...) les joueurs ps qui ont applaudi avec leur gros culs quand sony a passé son online payant avec la ps4 alors qu'il était gratuit jusque la sur ps3 , psp et vita ( joueurs tellement digne, que leur attention a été détourné par la vidéo E3 sur la manière de prêter ses jeux sur console ps ! )
y a aucune dignité chez les joueurs actuels ! quelques soit le support ! quand 5 ans après leurs sorties respectives des consoles se retrouve à un prix plus élevé qu'au lancement (ça c'est chez tous les constructeurs !) y a bien un problème ! et le problème c'est le consommateur qui continue bêtement à consommer ...
C'est se que je fait, j'ai jamais autant acheté sur ps5 depuis que la switch 2 existe...
La switch 2 sa sera full Tendo et le peu qui sortira en cartouche complet tiers
C’est miteux !
judebox C'est un jeu Nintendo, donc pas de risque.
quelques soit le support !
Non merci, sur PC, on est tranquille, juste Nvidia qui casse les couilles.
Trente euros
TRENTE
EUROS
Je vais pas m’en remettre