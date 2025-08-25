Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Elden Ring Tarnished Edition]Switch 2 : FromSoftware va t-il réagir?
La Gamescom est terminée, mais Nintendo sera présent à la Pax West la semaine prochaine.



De toutes les entreprises présentes, c'est eux qui disposent du plus grand stand.



En espérant que FromSoftware corrige un peu le tir.

Source : https://x.com/Stealth40k/status/1959441830422237341/
    posted the 08/25/2025 at 05:57 AM by link49
    comments (12)
    iglou2310 posted the 08/25/2025 at 06:19 AM
    Je pense il s'en batte les couilles, après ça serait cool qu'il corrige tout ça mais quand je vois la gueule de Nightreign sur ps5 ou par moment ça rame sévère ou même le dlc sur pc qui est pas du tout optimisé
    link571 posted the 08/25/2025 at 06:21 AM
    On peut dire se qu’on voudra autant leurs jeux sont exceptionnels autant ils sont codés avec le cul ! Franchement avec les millions de dollars qu’ils gagnent ils sont pas capable d’embaucher d’excellents employés dans ce domaine ?
    link49 posted the 08/25/2025 at 06:44 AM
    N'ayant jamais fait le jeu, s'ils font un effort, je prendrais cette version.
    thelastone posted the 08/25/2025 at 07:18 AM
    Link571 Ça me rappel Nintendo avec gamefreak
    Mais je crois bien qu'aucun souls n'a jamais été bien optimisé effectivement.
    link571 posted the 08/25/2025 at 07:38 AM
    thelastone Oui c’est exactement pareil avec Gamefreak. Incroyable de voir ça sur d’aussi gros studios !
    maction posted the 08/25/2025 at 07:42 AM
    From Software ont toujours été à la ramasse techniquement et n'ont jamais rien fait pour corriger les jeux post release.
    C'est même Valve qui a du faire un fix spécifique pour que le jeu tourne sur Steamdeck.
    Bref c'est peine perdue et rien ne changera d'ici la sortie, comme Iglou dit juste au dessus, suffit de voir la gueule de Nightreign qui est sorti avec aucun fix par rapport au jeu de base alors qu'il y a eu 3 ans entre les deux...
    rogeraf posted the 08/25/2025 at 08:01 AM
    Vivement qu'on passe toute cette récupe de vielles licences ...
    sonilka posted the 08/25/2025 at 08:41 AM
    FS a toujours été à la masse niveau optimisation. Y aura surement des MàJ pour améliorer la stabilité mais faudra pas s'attendre à des miracles.
    shambala93 posted the 08/25/2025 at 08:45 AM
    sonilka
    Ouais mais le plus important est qu’il sera posé sur la bibliothèque.
    solarr posted the 08/25/2025 at 08:57 AM
    GKC. Ca commence à faire bcp là.
    malroth posted the 08/25/2025 at 09:11 AM
    Ils s'en foutent complet, ils savent que sur switch ya bcp de casual, ils ne vont jamais connaitre l'etat du jeu avant sa sortie, et comme ils connaissent Elden ring par hype et com, ils vont l'acheter

    Et une fois acheter = perfect win pour Fromsoftware lol

    Ce qui se passe apres ne les concerne plus ^^

    C'est triste mais c'est la realité
    gamesebde3 posted the 08/25/2025 at 09:17 AM
    Je l'ai chopé en promo sur steam en début d'année. Je ne vais donc pas le reprendre.
    Mais j'avoue que tous ces jeux mal optimisés, c'est dommageables pour l'image de la switch 2.
