La Gamescom est terminée, mais Nintendo sera présent à la Pax West la semaine prochaine.
De toutes les entreprises présentes, c'est eux qui disposent du plus grand stand.
En espérant que FromSoftware corrige un peu le tir.
Source : https://x.com/Stealth40k/status/1959441830422237341/
posted the 08/25/2025 at 05:57 AM by link49
Mais je crois bien qu'aucun souls n'a jamais été bien optimisé effectivement.
C'est même Valve qui a du faire un fix spécifique pour que le jeu tourne sur Steamdeck.
Bref c'est peine perdue et rien ne changera d'ici la sortie, comme Iglou dit juste au dessus, suffit de voir la gueule de Nightreign qui est sorti avec aucun fix par rapport au jeu de base alors qu'il y a eu 3 ans entre les deux...
Ouais mais le plus important est qu’il sera posé sur la bibliothèque.
Et une fois acheter = perfect win pour Fromsoftware lol
Ce qui se passe apres ne les concerne plus ^^
C'est triste mais c'est la realité
Mais j'avoue que tous ces jeux mal optimisés, c'est dommageables pour l'image de la switch 2.