Jeu Fini

Après Wild Arms 5, j’ai continué ma lancée sur PS2 avec un autre 5eme épisode qui tua sa série : Breath of Fire V Dragon Quarter (le 6 sur mobile n’existe pas). Un opus qui quitta la formule J-RPG classique pour taper du côté du Donjon-RPG avec des éléments de rogue-like qui fascinera autant qu’il divisera en particulier à cause du D-Counter, un "timer" qui une fois qu'il atteint à 100% vous obligera de recommencer le jeu depuis le tout début en gardant une partie de votre stuff, xp stockés et argent. Ce D-Counter augmente très lentement durant toute la partie, sauf lorsque vous vous transformez en Dragon lors des combats ce qui permet de tuer les boss très chauds du jeu en quelques secondes.- L’histoire- La Direction artistique- L’OST- Le système de combat- En français (et en 60hz)- Grosse jouabilité- Le "Sol Restaurer" qui rend le jeu plus simple- Camera inversée- Pas de doublage lors des dialoguesNiveau qualités, BOF 5 propose une histoire simple, mais efficace : Alors que l’humanité vis désormais sous terre, Ryu, un milicien va s’opposer à sa hiérarchie afin de sauver Nina, une jeune fille recherchée par ces derniers et atteindre la surface pour lui faire voir le ciel. Je trouve la DA superbe, du bon vieux chara design sombre à la japonaise comme on les aime et une esthétique mêlant dystopie et medieval fantasy du plus bel effet.L’OST signée Hitoshi Sakimoto (connu pour avoir notamment taffé sur Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12, mais surtout Vagrant Story dont ce Breath of Fire partage d’ailleurs énormément en commun) est excellente.Le système de combat, mêlant action/tour par tour à base de points d’action avec seulement 3 personnages aux caractéristique propres (épéiste, magicienne et gunneuse) est bien huilé et Capcom n’a pas fait les choses a moitié en Europe puisque contrairement à BOF 4, BOF 5 est en Français (même si il y a deux/trois « I » au lieu de « Je» qui sont resté) et propose un mode 60hz.Pour finir j’ai aimé la structure du jeu et l’agencement des différents biomes nous emmenant vers la destination finale et le fait qu’il nous propose une grosse rejouabilité grâce au NG+ (le jeu n’étant pas très long pour un RPG, 20/25 heures environs).Niveau reproches, BOF5 est réputé difficile à cause de son D-Counter et du fait que les monstres ne reviennent pas une fois tués, ce qui rend sur le papier le farm impossible. Mais il ne l’est en réalité pas tant que ça a cause du "Sol Restaurer", une option qui permet de vous renvoyer à tout moment à votre dernière sauvegarde tout en gardant l’XP stocké/l’argent/le stuff acquis et surtout en remettant votre D-Counter au niveau ou il était lors de cette sauvegarde. Il est donc alors possible de farmer les boss en les tuant en quelques secondes grâce à la forme de dragon puis de "Sol Restaurer" sans risquer de faire augmenter votre D-Counter aux 100% fatidiques rebootant votre partie. Ceci casse le coté rogue du jeu qui est censé pousser le joueur à devoir recommencer le jeu plusieurs fois depuis le début jusqu'à être assez fort pour finir un run.En revanche abuser du "Sol Restaurer" nuira à votre score de fin de partie, rendant impossible l’accès à certaines nouvelles zones du NG+.Il faudra aussi s’habituer à la camera inversée imposée (et se déshabituer quand on repasse aux jeux récents, j'ai encore du mal).Pour finir, il n’y a pas de doublage en dehors de la cutscene final et des cris lors des attaques. Avoir un doublage lors des cinématiques aurait apporté un plus, mais au moins Capcom a laissé les voix japs pour le peu qu’on les entend.