La série Zelda s'est vendue à plus de 170 millions d'exemplaires dans le monde :
The Legend of Zelda : Breath of the Wild : plus de 35 millions
The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : plus de 22 millions
The Legend of Zelda : Ocarina of Time : plus de 14 millions
The Legend of Zelda : Twilight Princess : plus de 9 millions
Le reste de la série Zelda : environ 90 millions
J'espère que ces trois Opus auront droit à un Remake sur Switch 2...
Source : https://x.com/stealth40k/
tags :
posted the 08/13/2025 at 04:44 PM by link49
1 tiers des ventes c'est juste les ventes des 2 dernier sur switch...