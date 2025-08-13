Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
The Legend of Zelda : Breath of the Wild
link49 > blog
[News] The Legend of Zelda : Une série qui pèse 170 millions
La série Zelda s'est vendue à plus de 170 millions d'exemplaires dans le monde :



The Legend of Zelda : Breath of the Wild : plus de 35 millions
The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : plus de 22 millions
The Legend of Zelda : Ocarina of Time : plus de 14 millions
The Legend of Zelda : Twilight Princess : plus de 9 millions
Le reste de la série Zelda : environ 90 millions



J'espère que ces trois Opus auront droit à un Remake sur Switch 2...

Source : https://x.com/stealth40k/
    posted the 08/13/2025 at 04:44 PM by link49
    cyr posted the 08/13/2025 at 04:54 PM
    Bonne chance pour que la saga redevienne classique....
    1 tiers des ventes c'est juste les ventes des 2 dernier sur switch...
    defcon5 posted the 08/13/2025 at 05:16 PM
    "Le reste de la série Zelda " Un peu de respect pour les glorieux anciens, stp
