Cette "offre" de Micromania, vous en pensez quoi ?


Jouez à Moitié Prix – Nouveau, facile, sans frais
Chez Micromania-Zing, on adore vous surprendre. Et cette fois, on frappe fort : découvrez notre nouvelle offre "Jouez à Moitié Prix" (valable uniquement en magasin).
Le principe est aussi simple que génial :
Vous payez seulement la moitié du prix de votre jeu au moment de la précommande ou de l’achat.
Vous avez ensuite 30 jours pour y jouer et nous le ramener et si vous souhaitez le garder, vous payez la différence.
Vous hésitez sur un jeu ? Testez-le à moitié prix pendant 30 jours.
Vous avez peur qu’il ne vous plaise pas ? Ne le payez pas plein pot.
Et si vous l’adorez ? Gardez-le et réglez simplement la différence. Facile !
C’est sans frais, sans obligation de revente.
Une offre exclusive, des hits récents, une flexibilité totale. Profitez-en dès maintenant, testez, jouez et décidez.

https://www.micromania.fr/jouez-a-moitie-prix.html
    posted the 08/12/2025 at 10:15 AM by nicolasgourry
    comments (34)
    darkxehanort94 posted the 08/12/2025 at 10:17 AM
    Ils sont au courant qu'en 30 jours on a large le temps de finir un jeu ?
    ghouledheleter posted the 08/12/2025 at 10:18 AM
    C'est très bien
    arquion posted the 08/12/2025 at 10:18 AM
    Si Micromania faisait les prix de grandes surfaces, on pourrait y penser mais plein pot, ça fait quand même un certain prix la moitié surtout pour une location de 30 jours
    elicetheworld posted the 08/12/2025 at 10:20 AM
    Ok mais si le jeu te plaît pas,tu auras donné 35 balles,pour y jouer 1 mois .c'est comme si tu l' avait loué.a ce prix là c'est très chère.eux il garde ton avance et récupère leur jeu.sinon si tu le garde sa reviens a payé plein pot .... Sa pigeonne quand même...
    guiguif posted the 08/12/2025 at 10:20 AM
    Bof, de l’esbroufe.

    Le mec qui revend ses jeux gagnera plus en l'achetant plein pot et en le revendant 10/15 balles de moins sur Ebay and co.
    arquion posted the 08/12/2025 at 10:20 AM
    darkxehanort94 justement, pour eux, la moitié du prix c'est potentiellement plus de personne qui passe à la caisse, et après au pire il récupère le jeu qu'ils pourront revendre en occaz à moitié prix, ou au mieux tu veux garder et tu paies le reste sous 30 jours du coup.
    negan posted the 08/12/2025 at 10:20 AM
    40€ la location autant prendre le XGP.
    gasmok2 posted the 08/12/2025 at 10:20 AM
    Je trouve pas ça foufou comme offre perso.
    Ça fait cher la location 30 jours.

    Je comprends qu'ils essayent de survivre surtout depuis l’essor du démat, mais il faut non plus faire n’importe quoi
    gaeon posted the 08/12/2025 at 10:23 AM
    C'est pas mal mais ce n'est pas pour moi ce type d'offre. Micromania a raison de proposer ce genre de choses si ça peux les aider à se maintenir.
    narustorm posted the 08/12/2025 at 10:24 AM
    C'est vraiment pas mal je trouve 40€ pour jouer et finir le dernier hit ou alors un 2fois sans frais déguisé mais pas mal aussi pour les petits porte-monnaie pressé de faire leur hit de fin d'année.
    keiku posted the 08/12/2025 at 10:34 AM
    du coup ca marche comment avec les code dans les boite de jeux a la place du disque ?
    cyr posted the 08/12/2025 at 10:37 AM
    arquion si micromania faisait le meme prix que les grandes surfaces, il y aurais déjà longtemps qu'il n'existerait plus...
    Le prix en grande surface c'est 0 marge pour le magasin.

    Ouvre un magasin, vends tes truc le prix que tu les achète, et on verra combien de temps tu survivra
    adamjensen posted the 08/12/2025 at 10:40 AM
    Comme toujours, il faut lire ce qui est écrit en minuscule.
    Regardez bien la vidéo, les enfoirés, ils ont écrit ca de manière microscopique.

    C'est uniquement, un jeu neuf, éligible, et par carte bancaire, et il faut aussi être membre Micromania ou le devenir.

    Autant acheter sur Amazon, c'est moins contraignant et moins casse couille, 14 jours satisfait ou rembourser, et 30 jours pour le ramener.
    cyr posted the 08/12/2025 at 10:40 AM
    Par contre il font comment pour que tu paye l'autre moitié ou qu'il soit sur que tu revienne ramener le jeux?

    Ça semble un organisme intermédiaire...


    Bon par contre, la je pense que les jours de micromania sont compté..
    zboubi480 posted the 08/12/2025 at 10:49 AM
    2 jeux pour le prix d'un pendant 1 mois....c’est une offre sympa pour les gros joueurs
    pimoody posted the 08/12/2025 at 10:51 AM
    Achat revente ca sera quand même moins l’arnaque. Je pense pas que même Micromania de base reprenne les jeux achetés qui viennent de sortir à moitié prix…
    gasmok2 posted the 08/12/2025 at 11:00 AM
    ils te vendent le jeu moitié prix, mais ensuite le mette dans le bac occaz à 59€..
    arquion posted the 08/12/2025 at 11:03 AM
    cyr où j'ai dit le contraire, mais les grandes surfaces c'est surtout pour les précos les prix bas, après ça a tendance a remonter et garder le prix conseillé pendant quelques mois.

    D'ailleurs t'es déjà rentré dans un Micromania depuis que c'est Micromania Zing, t'as 50% de jeux et 50% de goodies (figurines, jeux de cartes, etc).

    Maintenant pour revenir sur l'offre, t'as le choix de payer 35€ (pour avoir ton jeu 30 jours) ou 55€ pour l'avoir définitivement (sachant que si tu veux garder ton jeu après les 30 jours, c'est de nouveau 35€).

    La différence est trop faible, c'est tout ce que je disais.
    jenicris posted the 08/12/2025 at 11:16 AM
    La location mensuelle à 40 balles pour un jeu
    shirou posted the 08/12/2025 at 11:19 AM
    gasmok2 même pas ils le revendent "neuf mais déblisté"

    pimoody et pourtant... je viens de faire le test avec Mafia The Old Country qui est sorti il y a 4 jours. Vendu neuf a 50€, il te le reprenne a 24€

    C'est clairement pas intéressant.
    Mais bon Escromafia on commence a connaitre... on se souvient tous des offres "location de console" ou tu dois la rendre au bout de 2 ans après avoir payer plus que le prix d'achat.
    yanssou posted the 08/12/2025 at 11:22 AM
    Du même niveau que la location de console en pénurie, chapeau à eux.
    piratees posted the 08/12/2025 at 11:27 AM
    guiguif oui surtout avec les carrefour tu perd quasi rien
    pimoody posted the 08/12/2025 at 11:37 AM
    shirou
    C’est de l’escroquerie à ce niveau..
    ioda posted the 08/12/2025 at 11:48 AM
    les jeux Switch 2 qui seront à 60€ chez Carrefour et vendu plein pot à 90€ chez Micromania.

    Et comme d'hab, le français nul en économie dira que c'est une offre géniale alors qu'il dépensera 45€ pour jouer à un jeu pendant 1 mois.
    skk posted the 08/12/2025 at 11:59 AM
    C'est comme le leasing de bagnole... C'est de la merde...
    akinen posted the 08/12/2025 at 12:32 PM
    Oui ils m’ont proposé vu que j’ai tout l’abonnement qu’il faut là bas. Sauf que leurs dernières vente forcée sur la garantie Switch 2 et leur abonnement platinum bidule, ne m’a pas plus.

    Sauf cas de force majeure, je ne souhaite plus faire de transaction avec eux. On rentre dans un cercle vicieux de revente sans fin alors que les jeux coûtent horriblement cher.

    Payer 35€ pour louer un jeu récent, c’est pas correct. Faudra pas s’étonner qu’ils se prennent encore une condamnation.

    Dorénavant je passerai par des petits commerces ou des entreprises généralistes
    akinen posted the 08/12/2025 at 12:36 PM
    adamjensen par carte bancaire pour l’autorisation de prélèvement. Au pire, ils peuvent simplement demander à payer la totalité et promettre le remboursement de la moitié de la somme passé 30 jours.

    Ça ressemble à une manière désespérée de relancer une dynamique côté cliente.

    S’ils m’ont perdu alors que j’ai passé pratiquement 10 ans à ignorer les offres moins cher des autres magasins, j’imagine même pas les autres « volatiles ».
    jackfrost posted the 08/12/2025 at 12:45 PM
    adamjensen posted the 08/12/2025 at 12:50 PM
    akinen
    Oui, je pense aussi qu'ils sont vraiment dans la merde.
    Moi aussi ca fait longtemps que je suis pas aller chez eux.
    gasmok2 posted the 08/12/2025 at 01:01 PM
    shirou
    C'est vrai que le neuf "déblisté" ça m'a toujours fait halluciné.
    Si c'est déblisté c'est pas neuf point.
    akinen posted the 08/12/2025 at 01:29 PM
    adamjensen ouais, leur réputation est au plus bas. Dommage pour les employés mais c’est plus possible d’avoir autant de magouilles pour ponctionner le porte monnaie de leurs clients.
    adamjensen posted the 08/12/2025 at 01:34 PM
    akinen
    pharrell posted the 08/12/2025 at 02:11 PM
    Pour eux c’est rentable. Un meme jeu ils le vendent une première fois 40€ puis à 60€ d’occasion 1 mois après.

    Au final ils auront vendu la même boîte pour 100€… sachant que le jeu leur coûte 60€, ça fait 40% de marge finale.

    Bien joué…
    ioda posted the 08/12/2025 at 02:30 PM
    gasmok2 Mais M., je vous propose cette magnifique MX-5 neuve avec 5000kms, quelques rayures, un jeu de pneus à prévoir. Mais c'est bien du neuf, on vient tout juste de la recevoir !
