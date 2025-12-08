« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Jouez à Moitié Prix – Nouveau, facile, sans frais
Chez Micromania-Zing, on adore vous surprendre. Et cette fois, on frappe fort : découvrez notre nouvelle offre "Jouez à Moitié Prix" (valable uniquement en magasin).
Le principe est aussi simple que génial :
Vous payez seulement la moitié du prix de votre jeu au moment de la précommande ou de l’achat.
Vous avez ensuite 30 jours pour y jouer et nous le ramener et si vous souhaitez le garder, vous payez la différence.
Vous hésitez sur un jeu ? Testez-le à moitié prix pendant 30 jours.
Vous avez peur qu’il ne vous plaise pas ? Ne le payez pas plein pot.
Et si vous l’adorez ? Gardez-le et réglez simplement la différence. Facile !
C’est sans frais, sans obligation de revente.
Une offre exclusive, des hits récents, une flexibilité totale. Profitez-en dès maintenant, testez, jouez et décidez.
Le mec qui revend ses jeux gagnera plus en l'achetant plein pot et en le revendant 10/15 balles de moins sur Ebay and co.
Ça fait cher la location 30 jours.
Je comprends qu'ils essayent de survivre surtout depuis l’essor du démat, mais il faut non plus faire n’importe quoi
Le prix en grande surface c'est 0 marge pour le magasin.
Ouvre un magasin, vends tes truc le prix que tu les achète, et on verra combien de temps tu survivra
Regardez bien la vidéo, les enfoirés, ils ont écrit ca de manière microscopique.
C'est uniquement, un jeu neuf, éligible, et par carte bancaire, et il faut aussi être membre Micromania ou le devenir.
Autant acheter sur Amazon, c'est moins contraignant et moins casse couille, 14 jours satisfait ou rembourser, et 30 jours pour le ramener.
Ça semble un organisme intermédiaire...
Bon par contre, la je pense que les jours de micromania sont compté..
D'ailleurs t'es déjà rentré dans un Micromania depuis que c'est Micromania Zing, t'as 50% de jeux et 50% de goodies (figurines, jeux de cartes, etc).
Maintenant pour revenir sur l'offre, t'as le choix de payer 35€ (pour avoir ton jeu 30 jours) ou 55€ pour l'avoir définitivement (sachant que si tu veux garder ton jeu après les 30 jours, c'est de nouveau 35€).
La différence est trop faible, c'est tout ce que je disais.
pimoody et pourtant... je viens de faire le test avec Mafia The Old Country qui est sorti il y a 4 jours. Vendu neuf a 50€, il te le reprenne a 24€
C'est clairement pas intéressant.
Mais bon Escromafia on commence a connaitre... on se souvient tous des offres "location de console" ou tu dois la rendre au bout de 2 ans après avoir payer plus que le prix d'achat.
C’est de l’escroquerie à ce niveau..
Et comme d'hab, le français nul en économie dira que c'est une offre géniale alors qu'il dépensera 45€ pour jouer à un jeu pendant 1 mois.
Sauf cas de force majeure, je ne souhaite plus faire de transaction avec eux. On rentre dans un cercle vicieux de revente sans fin alors que les jeux coûtent horriblement cher.
Payer 35€ pour louer un jeu récent, c’est pas correct. Faudra pas s’étonner qu’ils se prennent encore une condamnation.
Dorénavant je passerai par des petits commerces ou des entreprises généralistes
Ça ressemble à une manière désespérée de relancer une dynamique côté cliente.
S’ils m’ont perdu alors que j’ai passé pratiquement 10 ans à ignorer les offres moins cher des autres magasins, j’imagine même pas les autres « volatiles ».
Oui, je pense aussi qu'ils sont vraiment dans la merde.
Moi aussi ca fait longtemps que je suis pas aller chez eux.
C'est vrai que le neuf "déblisté" ça m'a toujours fait halluciné.
Si c'est déblisté c'est pas neuf point.
Au final ils auront vendu la même boîte pour 100€… sachant que le jeu leur coûte 60€, ça fait 40% de marge finale.
Bien joué…