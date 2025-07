Les données d'Amazon Japon indiquent que Donkey Kong Bananza s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires, un jour avant sa sortie prévue le 17 juillet 2025.Selon les données d'Amazon Japon relatives aux précédents titres Nintendo Switch 2, tels que Mario Kart World, Donkey Kong Bananza se vendrait entre 100 000 et 180 000 exemplaires (estimations Famitsu) au détail au cours de ses quatre premiers jours au Japon. À titre de référence, Mario Kart World s'est vendu à 782 566 exemplaires (pack console inclus) au cours de ses quatre premiers jours, selon les estimations de Famitsu.Les utilisateurs japonais estiment également que la version physique se vendra entre 100 000 et 150 000 exemplaires au détail, les ventes numériques étant supérieures aux ventes physiques, le jeu étant 1 000 yens moins cher que la version physique.Enfin, le jeu a souvent ou est actuellement classé numéro 1 sur les différents classement meilleures ventes Amazon dans le monde, et également sur l'eShop depuis sa sortie, sous-entendant des ventes au lancement assez importantes.Sources : https://nintendosoup.com/donkey-kong-bananza-has-sold-over-10000-copies-on-amazon-japan-ahead-of-launch/ et https://nintendoeverything.com/nintendo-switch-2-eshop-charts-july-19-2025/