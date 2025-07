– Le système de destruction ne prend pas en compte la simulation physique complète.– Par conséquent, si vous supprimez une colonne de soutien, le plafond situé au-dessus flottera simplement.– Cependant, la solution actuelle est pertinente compte tenu des capacités de la Switch 2.– Différentes interactions entre les matériaux sont incluses dans le jeu, combinant destruction, physique, etc.– Les détails des matériaux et des textures sont plus poussés que dans Super Mario Odyssey.– Les modèles de personnages sont nets et richement animés.– Le jeu présente des problèmes de pop-in lorsque l'on se déplace vers des éléments de décor éloignés.– Rendu des ombres médiocre.– Le jeu ne prend pas en charge le DLSS.– Utilise une combinaison de FSR1 d'AMD et de SMAA.– L'aliasing en surface est un problème et les détails fins se décomposent.– La résolution de Donkey Kong Banana est typique : elle se situe entre 1080p et 1200p en mode docké, grâce à l'utilisation de la mise à l'échelle dynamique de la résolution.– Il semble que ce soit du 1080p en mode docké.– Donkey Kong Banana vise les 60 images par seconde.– Le jeu présente quelques baisses de framerate, mais celles-ci ne sont pas durables et se produisent lors d'animations spécifiques.– Il y a également de grosses baisses de framerate, comme lors d'un combat de boss qui descend à 30 FPS.– En raison de la façon dont le jeu est conçu, si la fréquence d'images chute même pour un bref instant, la fréquence de rafraîchissement de l'écran diminue temporairement de moitié, passant de 60 à 30 images par seconde, jusqu'à ce que la fréquence de rafraîchissement se stabilise.– Le son surround est pris en charge.– Le jeu est techniquement une réussite, avec quelques petits défauts.