Les classements des jeux physiques britanniques de cette semaine sont disponibles, et Mario Kart World reprend ses activités habituelles.Après avoir été dépassé par Death Stranding 2, encensé par la critique, le titre de lancement de la Switch 2 a repris la tête du classement, EA Sports FC 25 s'emparant de la deuxième place, laissant Sam Porter Bridges en troisième position.Le top 10 de la semaine est également assez familier. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition arrive juste derrière le trio de tête, la version Switch 2 représentant 19 % des ventes de la semaine. Tears of the Kingdom a enregistré les meilleures ventes sur Switch 2 cette semaine, avec 62 % des exemplaires de la dernière version du jeu. Et Mario Kart 8 Deluxe continue de faire des ravages !En dehors du top 10, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est revenu dans les classements cette semaine à la 38e place (les améliorations gratuites de la Switch 2 y contribuent certainement), tandis que Sonic X Shadow Generations se vend le mieux sur Switch 2, avec 38 % des ventes de la semaine sur la nouvelle console. Voici un bref aperçu des chiffres, mais voici le classement complet du top 40, avec la répartition par plateforme pour les jeux disponibles sur Switch, Switch 2 et autres consoles :Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/07/uk-charts-mario-kart-world-returns-to-pole-position/