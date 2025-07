Il y a un cynisme (quand tu nous tiens) dans la stratégie actuelle des éditeurs de jeux vidéo, nous le voyons avec le "numérique".



Quand tu achètes un jeu en version physique, tu paies pour : la fabrication de la cartouche ou du disque, l'impression de la boîte et de la jaquette, le transport et la distribution en magasin, la marge du détaillant.

Et surtout, la possibilité de revendre ce bien matériel, ce qui te permet de récupérer une partie de ton investissement.



Or, lorsque tu achètes un jeu en version numérique, ces coûts liés au support physique (fabrication, transport, distribution en boutique) disparaissent pour l'éditeur.

Pourtant, le prix de vente au acheteur/consommateur est souvent identique, voire à peine inférieur.



C'est tout le paradoxe, pour le même prix (ou presque), tu achètes un "produit" dont les coûts de production sont bien moindres pour l'éditeur. Et ce n'est pas tout : tu ne paies plus pour une cartouche que tu possèdes, mais en réalité, tu paies une part de l'infrastructure physique de l'éditeur (les serveurs, leur maintenance, la bande passante pour le téléchargement).

De plus, tu perds la possibilité de revente, car la licence numérique est liée à ton compte.

Chaque vente est donc une vente "finale" pour l'éditeur, qui n'est pas concurrencé par le marché de l'occasion.



Certains me diront que les promotions numériques fréquentes existent. Il est vrai que les plateformes proposent des remises (qui peuvent même être agressives). Cependant, même un jeu physique acheté en promotion conserve sa capacité de revente, une forme de valeur de revente que le numérique n'offre pas. Ces promotions numériques sont avant tout un outil marketing qui s'inscrit dans une stratégie plus large visant à maximiser les profits de l'éditeur sur le cycle de vie complet du jeu et surtout, nous allons pas nous mentir, à éradiquer le marché de l'occasion.



En d'autres termes, l'éditeur tord le bras des acheteurs en alignant les prix (ou en proposant une légère baisse sur le numérique) pour inciter au passage à un format qui est nettement plus profitable pour lui (coûts réduits, pas de revente) tout en faisant croire que c'est une option plus avantageuse pour le consommateur.



Le "numérique" n'est donc pas une absence de support physique, mais un changement de support physique, ça c'est tout le truc, pour ça que "numérique Vs physique" est une approche "trompeuse" (les données doivent être stockées quelque part), qui bénéficie avant tout à l'éditeur en lui offrant un contrôle total sur la chaîne de valeur et une maximisation des profits, au détriment de la propriété et de la liberté de revente du joueur.



En résumé : La transparence avant tout, encore mieux sans cynisme