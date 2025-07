Virtuos, spécialiste des portages, a accompagné la Switch tout au long de son développement, travaillant sur des jeux comme Dark Souls et The Outer Worlds pour cette plateforme hybride. Si la Switch 2 n'en est qu'à ses débuts, cette même équipe se montre déjà confiante quant à l'avenir de cette nouvelle console. S'adressant récemment à Wccftech, Eoin O'Grady, directeur technique de Black Shamrock (Starlink: Battle for Atlas), filiale de Virtuos, estime que la Switch 2 « surpassera » le succès de la console originale.Il estime que la croissance actuelle du marché du jeu portable (grâce à des consoles comme la Switch originale et le Steam Deck) contribuera au succès de la Switch 2, et que la console pourra répondre à cette demande croissante de jeux nomades grâce à une combinaison de « perles indépendantes », d'« exclusivités Nintendo » et de « titres à succès AAA ». « Nintendo dispose d'un vaste bassin de fans fidèles, mais parallèlement, le marché du jeu portable est en pleine croissance… je pense donc que la Switch 2 surpassera son prédécesseur. »Alex Heise, directeur du développement commercial de Virtuos pour l'Amérique du Nord, ajoute à cela, soulignant que la « marque forte » et le « succès avéré » de la Switch originale, avec un « 2 » associé à son nom, devraient immédiatement mettre en avant la valeur de la nouvelle console par rapport à certaines autres consoles Nintendo du passé. Il explique que, même si personne n'avait probablement « totalement prédit » que la Switch 2 deviendrait la console la plus vendue de tous les temps, Virtuos nourrissait néanmoins de grandes attentes.« La Switch 2 est la console la plus itérative que Nintendo ait lancée depuis un certain temps, depuis la transition de la NES à la SNES. Aucune console Nintendo n'a jamais eu un « 2 » dans son nom. » Nintendo a confirmé que sa nouvelle console hybride s'était vendue à « plus de 3,5 millions d'unités dans le monde » au cours des quatre premiers jours de sa commercialisation, ce qui en fait le « plus haut niveau de ventes mondiales jamais enregistré pour une console Nintendo ». Au 31 mars 2025, la Switch originale s'était écoulée à plus de 152 millions d'unités dans le monde en huit ans.Source : https://www.gonintendo.com/contents/50478-virtuos-devs-predict-that-switch-2-will-surpass-its-predecessor/