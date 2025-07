Toujours lors de sa 85e assemblée générale annuelle des actionnaires, Nintendo a été interrogé sur la durée prévue de la prise en charge de la Switch 2.Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, n'a évidemment pas donné de réponse précise, mais a clairement indiqué qu'il souhaitait que la plateforme vive une vie comparable à celle de la Switch, qui continue de recevoir des jeux plus de huit ans après sa sortie.Furukawa a également précisé que d'autres jeux seront encore disponibles sur la Switch, ce qui signifie que même si la Switch 2 est sortie, la Switch a encore de beaux jours devant elle.Source : https://www.gonintendo.com/contents/50381-nintendo-is-aiming-for-switch-2-to-have-a-long-life-just-like-switch-reaffirms-more/

posted the 07/02/2025 at 09:26 PM by link49