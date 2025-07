Mario Kart World est composé de circuits et de chemins. A haut niveau (environ 7500/8000), on se retrouvait souvent avec uniquement des circuits à 3 tours.Comment ?En sélectionnant le mode "Random", qui forçait un circuit aléatoire indépendant de notre localisation, et donc sans chemin (on peut simuler ça sur un serveur custom en appuyant sur "+" et en sélectionnant un circuit sans chemin).Nintendo a soit découvert cela (soit corrigé un bug sur la façon dont ça doit fonctionner) et la conséquence, et le Random choisi maintenant simplement un des 3 circuits présentés à l'écran. Et donc, on ne peut plus sélectionner de circuits sans chemins dans les lobby ranked en ligne !L'avis d'un grand joueur pro français qu'on adore tous :Dommage de ne pas donner le choix aux joueurs de jouer sur des circuits classiques dans le mode "grand prix" en ligne, car pour les chemins, ceux-ci sont déjà présents dans le mode "Survie".Espérons l'apparition d'un mode "Classic" avec uniquement les circuits à l'avenir !