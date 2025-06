Lors d'une vidéo sur sa propre chaîne YouTube, Rob Wiethoff a pris quelques minutes pour clarifier ses commentaires concernant des nouvelles apparemment passionnantes concernant Red Dead Redemption, qui ont suscité l'enthousiasme de la communauté des joueurs. Il a admis que son commentaire avait pu induire en erreur certaines personnes, car beaucoup ont commencé à spéculer sur les différentes significations possibles de son précédent teasing. Sur un ton quelque peu désolé, il a également ajouté qu'il n'était pas la personne désignée par Rockstar pour faire les annonces de RDR. « Rockstar Games fait des annonces pour Rockstar Games. Et ils ne m'utilisent pas pour ça », a-t-il déclaré.Malgré ses clarifications, il a confirmé que des nouvelles passionnantes allaient bientôt arriver, même si les fans ne devraient peut-être pas trop en attendre. Pour couronner le tout, l'acteur interprété par Arthur Morgan a récemment confirmé être au courant de l'actualité RDR, mais n'a pas donné plus de détails, laissant de nombreux fans intrigués.Ces commentaires des acteurs principaux de la franchise ont donc suscité de nombreuses théories, certains estimant qu'il s'agirait d'un portage de RDR2 sur Nintendo Switch 2 ou d'une version améliorée du jeu sur PS5. Cependant, certaines théories évoquent également un remake potentiel du premier jeu.Après les éclaircissements de Wiethoff, il serait peut-être plus sage de ne pas tirer de conclusions et d'attendre sagement l'annonce officielle de Rockstar.Source : https://www.weareplaystation.fr/communautes/we-are-playstation/actualites-communaute/non-il-ny-aura-sans-doute-pas-dannonce-red-dead-redemption-cette-semaine-ig-news/