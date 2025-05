Kazutaka Kodaka (créateur de Danganronpa, Master Detective Archives: Rain Code et de dernièrement The Hundred Line: Last Defense Academy) et son studio Too Kyo Games annoncent "Shuten Kyodan" via un premier teaser qui ne montre pas grand chose.Le jeu est encore prévue uniquement sur Switch et PC.En l'espace d'une semaine on sera passé de "on est au bord de la faillite" à "finalement ça se vend bien, on pourra faire un anime si ça se vend encore mieux" à "un nouveau jeu arrive", comme quoi...