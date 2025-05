Hello !Un menu permet de restaurer l'ancien fonctionnement de licence de la Switch.Allez dans paramètres utilisateurs, votre utilisateur, paramètres des licences en ligne et activez le.Envoyez votre cartouche sur la Switch B, mettez la hors ligne, lancez le jeu dessus, et sur votre Switch A vous pourrez alors lancer le jeu via la licence en ligne (comme ce qui se fait depuis 2017 quoi).Et voilà ! On est comme au bon vieux temps (juste on ne peut pas jouer en ligne sur la Switch B en même temps y compris avec un autre utilisateur). Par contre, comme y'a plus de Switch principale, bah vous pourrez pas jouer au jeu sur la Switch A avec un autre compte que celui qui a acheté le jeu (par contre ceux sur la Switch B, eux, le pourront... Mais s'ils se connecte en ligne en utilisant le jeu, alors vous serez déconnecté sur la Switch A).On suppose que ça fonctionnera sur Mario Kart World, mais un des 2 joueurs ne pourra pas jouer en ligne (en gros, ça ne permettra pas de jouer à 2 en se connectant en ligne à Mario Kart World, un sera en ligne, l'autre devra jouer dans son coin avec les CPU).