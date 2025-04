Platinum Games continue sa chute avec la perte de l'un de leurs derniers gros atouts.En effet Takahisa Taura le directeur de Nier Automata et d'Astral Chain, quitte Platinum Games pour fonder "Eel Game Studio".Takahisa Taura a aussi été Game Designer sur Final Fantasy XVI, Metal Gear Rising: Revengeance, Madworld et Wonderful 101

posted the 04/30/2025 at 10:23 AM by guiguif