Gamergen

Le développeur indépendant allemand Edrox interactive a commenté en déclarant qu'une carte ne seraitqu'un disque du côté de chez Sony.Et devant la grogne des joueurs, un membre du personnel de chez Playasia s'occupant du marketing et développement a carrémentClairement, Nintendo a ouvert une autre boîte de Pandore avec ce système, même s'il ne peut être directement blâmé pour les décisions mercantiles prises par ses partenaires commerciaux. La plupart des jeux concernés sortant ailleurs,PS : Nintendo aurait mis 512Go, certains auraient quand même abusé...l'optimisation fait toute la différence.Exemple : Split Fiction (71GB) ou Hitman : World of Assassination Signature Edition (61GB)Comme j'ai dit sur un autre article, les gagnants seront Nintendo et les "indés", les gros tiers qui optimisent mal et utilise les "Key card" pourraient faire des mauvaises (voir très mauvaise) ventes, à moins que je me trompe.