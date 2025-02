Analyses/Débats

Pour le PDG de, les jeux AAA à plus de 200 millions de budget sont voués à disparaître. C'est ce qu'il a déclaré lors d'une interview donnée à, car pour lui ce modèle n'est plus viable et doit céder sa place aux jeux AA commePerso je pense qu'il a en partie raison dans le sens qu'avec l'augmentation continuelle des coûts et temps de dév de ce type de jeu d'une génération à l'autre, il ne sera plus possible pour les grands acteurs de l'industrie de se reposer uniquement sur ce modèle économique pour pérenniser leur activité.Il y aura bien entendu toujours des jeux à gros budget sur chaque génération, mais l'exemple deavec son coût et son temps de dév montre bien qu'il est impossible de fonctionner uniquement sur cela. Je vous laisse imaginer si tous les studios de 2K faisait la même chose, l'éditeur aurait déjà mis la clé sous la porte et même les revenus de GTA Online n'y aurait rien changé.De plus il n'est tout simplement pas possible de fonctionner ainsi, car désormais le dév d'un jeu de ce type dure aussi longtemps qu'une génération classique de console (6 ans). Un projet lancé en début de génération sortira donc à la fin de gén et s'il est débuté plus tôt, il ne tirera pas vraiment partie du hardware qu'il cible.Il va donc bien falloir sortir de ce fonctionnement qui n'est déjà plus viable actuellement et dont les travers vont continuer à s'amplifier de génération en génération. Et vous qu'en pensez-vous ?