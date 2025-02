Les Exclusivités c'est l'Identité d'une console, c'est ce qui fera qu'on achètera une telle console plutôt qu'une autre.



Une exclue c'est aussi l'identité d'un Constructeur, Halo c'est Microsoft, God of Wars c'est Sony et Mario c'est Nintendo.



Toutes ces licenses exclusives ont été conçu pour être exploités avec les consoles d'un constructeur, pour exploiter leurs caractéristiques. Et les jeux ont des gimmicks faites pour être joués que sur ses consoles.



Vouloir sortir des jeux sur plusieurs plateformes c'est tués ces particularités, ce qui rend ces jeux uniques et ca Nintendo l'a bien compris.



Un Zelda ca se joue sur Nes, SNES, N64, Gamecube, Wii, Wii U et Switch, pas sur PS2, 3; 4 et 5.



Un Mario, Métriod, Fire Emblem ca se joue sur des Consoles Nintendo, vous imaginez un jeu Pokémon sur PC ? "Ca s'appelle Palworld" la ferme !



Microsoft et Sony devraient donc revenir a la raison et sortir des jeux exclus a leurs consoles qui ainsi se vendrons mieux et serons plus rentables qu'en recherchant l'uniformisation et donc la mort pur et simple du JV.