1. [NSW] Zelda : Echoes of Wisdom – 200,121 / NEW

2. [PS5] The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria – 29,554 / NEW

3. [PS4] The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria – 17,838 / NEW

4. [NSW] EA Sports FC 25 – 13,332 / NEW

5. [PS5] EA Sports FC 25 – 13,265 / NEW

6. [PS5] Astro Bot – 6,381 / 34,902

7. [PS4] EA Sports FC 25 – 6,379 / NEW

8. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 6,030 / 6,011,624

9. [NSW] Moeyo Otome Doushi: Kayu Koigatari – 5,396 / NEW

10. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 5,383 / 7,920,305



Switch Lite – 34,924

Switch OLED – 34,464

PS5 – 8,978

Switch – 4,963

PS5 Digital Edition – 1,821

Xbox Series S – 370

Xbox Series X – 187

PS4 – 31



74 351 Switch / 10 799 PS5 / 557 XSXIS

PS : The Legend of Zelda : Link's Awakening avait commencé à 141 375