L'un des leakers NVIDIA les plus fiables a partagé les spécifications de deux des prochaines cartes graphiques Blackwell de NVIDIA, à savoir les RTX 5090 et RTX 5080 :La RTX 5090 qui passe à 600W et à donc aussi l'option chauffage en plus c'est bien pour l'hiver. Sinon 512 bit bus avec 32GB de GDDR7 font qu'avec ça on ait tranquille pour un bon moment.Par contre on ne va pas se cacher que les 16GB pour la 5080 soit la même chose que la 4080 qui est sortie il y a deux ans, c'est vraiment pas terrible et ça sent les 12GB pour la 5070.Le bon plan pourrait-être d'attendre la 5080 Super avec potentiellement 20/24GB VRAM pour les personnes qui comme moi veulent upgrade sans aller sur une 90.Sinon niveau prix on pourrait partir sur ça :-La RTX 5090, ça sera facilement supérieur à 2000 dollars, il faut juste espérer que ça ne s'approche pas trop des 3000 dollars.-La RTX 5080 à 1500 dollars.-La futur RTX 5070 ça sera probablement 1000 dollars.En résumé la 5090 comme la 4090 sera un monstre mais les specs de 5080 sont assez décevant surtout avec les 16GB qui sont un bon gros red flag mais avec le fait que NVIDIA n'a pas de concurrence sur le haut de gamme, ça n'aide clairement pas sur ce genre de choses.