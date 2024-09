s

-Pour faire un "cadre gris"

[*quote]ce que vous avez à écrire[*/quote] (enlever l'astérisque)

sachez que vous pourrez plus l’effacer

Larousse (orthographe)

Correcteur d'orthographe et de grammaire

Rappeler qu'il existe un groupe "Aide"Voici quelques aides :-Motif de bannissement (règlement intérieur du site)-Pour savoir redimensionner les images-Pour savoir mettre de la couleur dans les textes-Pour connaitre les différentes balises-Pour centrer une image, une vidéo ou un texte[*Pos=Centre]la partie à centrer[*/pos] (enlever l'astérisque, évidement)-Pour les vidéo Youtube[*video]le lien vidéo, enlever le "s" du début du lien -http, c'est le "s" à enlever-[*/video] (enlever l'astérisque)Le lien à prendre c'est l'endroit où il y a écrit "Partager" quand vous choisissez une vidéo youtube.Quand vous créez un Groupe,-En Home peuvent apparaitre des articles fait par des membres de Gamekyo,, mais c'est pas systématique.Il est conseillé de mettre une "image" comme avatar.Pour les "messages", il faut savoir que vous pouvez en stocker un certain nombre (il y a de la marge) et plus ils sont "stocké" plus vous aurez du mal à accéder aux "messages", une astuce c'est d'aller sur "ma page" et de retirer les messages (qui viennent du fait que vous avez été "interpellé" par un membre, d'ailleurs pour interpeller un membre dans les commentaires il suffit de cliquer sur la petite flèche grise qui se situe à coté de l'heure) en cliquant sur la croix rouge en bas du commentaire.Vous pouvez aussi utiliser Discord, il existe un groupe "Gamekyo"Pour ceux et celles (qui comme moi) qui ont du mal avec le françaisPour que la langue Française soit "un plaisir"Pour tout ceux et celles (qui comme moi) qui ont des soucis avec les langues étrangèresouou