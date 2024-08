On ne sait pas ce que sniffe Sony, mais la PS5 aura le droit a une nouvelle augmentation de prix a partir du 2 Septembre et pas qu'un peu:La PS5 passera de 66 980 yens a 79 980 yens (originalement elle etait vendu 54,980 yen).La PS5 digital passera de 59 980 yens a 72 980 yens.Tous les accessoires et périphériques PS5 bénéficient également d'une augmentation de prix au Japon.Le yen est de plus en plus faible et que selon un utilisateur de Twitter c'est comme si la console coutait aujourd'hui 800 dollars pour les japonais.