Jeu Fini







Même endroit avec les deux choix de camera

Enfin RE-like.... plus pour la partie structurelle/leveldesign/puzzles (et la camera pour le mode original du jeu) dont il s'inspire que pour le coté horrifique car le jeu ne fait malheureusement pas peur.Vous incarnez Élise, une femme d'une trentaine d'années qui s'est retrouvée piégée dans le petit village isolé de Saint-Exil en Bretagne. Énigmes et phénomènes étranges vous attendent.- Belle DA- Bon gamedesign et leveldesign- Histoire qui se laisse suivre- Quelques musiques sympa- Le fait de pouvoir y jouer en mode TPS ou bien en camera semi-fixe- Combats sans grands intérêts- Plutôt court- Pas de 60fps sur PS5 malgré les graphismes pas trés current gen- Impossible de switcher entre le mode TPS et camera semi-fixeLe point fort du jeu est son ambiance, le village ou se déroule Broken Piece est très joli et très plaisant à explorer. La structure/le level design sont très sympa et les allez retours typiques de ce genre de titre sont peu ennuyeux grâce au nombre de raccourcis déblocables. Il y a aussi pas mal de secrets dont des mini-jeux et de petites zones annexes. L’histoire sans être originale se laisse suivre et l’OST comporte quelques chansons pas dégueux.Dernier point et pas des moindres puisque cela changera votre perception du jeu : une mise a jour a donné la possibilité de faire Broken Piece en camera libre car a la base on avait une camera semi-fixe a l’ancienne... en gros on passe de RE1 a RE4 comme ça chacun y trouve son compte.Malheureusement les combats n’ont pas grands intérêts et sont assez mal fichus surtout en mode TPS a cause du manque de visibilité et de la lourdeur des déplacements (en camera fixe on voit mieux et le personnage lock les ennemis), d’ailleurs je soupçonne les développeurs de les avoir intégrés tard dans le développement surtout qu’il y a une option pour les réduire.La durée de vie est assez courte, comptez 7/8 heures (un peu plus pour faire le 100%).Malgré les graphismes datés, le jeu ne tourne clairement pas en 60fps sur PS5 (40 à la rigueur) et je n’ai pas l’impression que le mode camera fixe le soit aussi.Dernier point on ne peut pas switcher entre le mode TPS et FPS a la volée, pire il faudra recommencer une partie pour accéder a l’autre mode désiré.