Microsoft aurait fermé une importante équipe de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) selon un e-mail interne envoyé par le chef de cette équipe à un nombre important d'employés de Microsoft la semaine dernière, e-mail dans lequel il accuse également la direction exécutive de l'entreprise d'avoir « enquêté » et d'avoir fait preuve de discrimination, de harcèlement et de toxicité.Dans ce document ce dernier déclare que "leur rôle et leur équipe ont été supprimés en raison de "l'évolution des besoins de l'entreprise" à compter du 1er juillet 2024."L’e-mail poursuit en affirmant que les programmes DEI sont en danger non seulement chez Microsoft, mais dans toutes les entreprises. Beaucoup de choses vont changer en 2025 et l'inclusivité ne semble plus aussi important qu'en 2020 suite a la mort de Georges Floyd.L'e-mail continue en louant le travail des équipes DEI chez Microsoft affirmant que "des montagnes ont été déplacées" au cours de leur mandat chez Microsoft. Cependant, ils ont également accusé les dirigeants de "discrimination, harcèlement et de toxicité ayant fait l’objet d’enquêtes et de preuves" à leur égard pendant leur mandat dans l’entreprise.Néanmoins dans une déclaration partagée avec Business Wire, le porte-parole Jeff Jones a déclaré : "Nos engagements en matière de D&I restent inchangés. Notre concentration sur la diversité et l'inclusion est inébranlable et nous restons fermes sur nos attentes en donnant la priorité à la responsabilité et en continuant à nous concentrer sur ce travail."