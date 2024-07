Suite a la perte des droits, Mushihimesama de Cave sera supprimé le 10 Aout de l'Eshop (seulement 3 ans aprés sa sortie).Le jeu a eu le droit a une sortie physique limité chez LRG et une sortie japonaise en petite quantité via SuperDeluxe.

posted the 07/10/2024 at 04:57 PM by guiguif