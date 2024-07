Si vous avez raté les versions physiques chez LRG et que vous n'êtes pas chaud pour les prendre en Japonais, des versions physiques Européennes vont sortir pour ces 4 jeux et c'est Clear River Games qui va s'en charger.DoDonpachi ResurrectionEspgaluda IIMushihimesamaRadiant Silvergun

posted the 07/11/2024 at 03:27 PM by momotaros