Suite a la hausse des prix du Gamepass et de la nouvelle offre sans day one, le célébré Jeff Grubb a donné son avis son avis concernant le futur et celui-ci est assez catégorique:"Pour moi,cela montre ce que nous savons depuis un moment (et c'est certainement ce que je ressens) que la stratégie d'un avenir entièrement Game Pass est terminée."Qu'en pensez-vous ?