Si vous avez déjà un PC ou une Xbox Series, pas besoin de vous posez la question, idem si vous utilisez des trucs comme Geforce Now.

A moins que vous préféreriez attendre vu que Spencer affirme que davantage de jeux allaient arriver sur les autres plateformes (à terme ils le seront tous sûrement)



Du coup, vous êtes chaud ou pas ? Car faut bien le dire ils ont beaucoup de jeux qui arrivent. Et tous day one Gamepass.



1 : j'ai déjà un PC

2 : j'ai déjà une Xbox Series

3 : je vais m'acheter une Xbox suite au Showcase

4 : Geforce Now ou Xcloud

5 : osef total, j'en veux pas pour telle raison

6 : j'ai déjà une PS5, ou aurait la future Switch et j'attendrais les jeux qui m'intéressent dessus



A noter que les ventes de consoles Xbox ont totalement dévissé ces derniers mois, déjà que c'était pas ouf. A voir si ce showcase va améliorer cela ou pas.