Palworld, alias "", est sorti et se trouve déjà en tête de la liste des jeux les plus joués sur Steam. Il est encore tôt, bien sûr, mais on peut d'ores et déjà affirmer que le jeu est un succès. Et les joueurs l'apprécient également. Sur Steam, Palworld bénéficie d'une évaluation "très positive" de la part des utilisateurs.Mais certains fans de Pokémon ne sont pas très impressionnés, en raison des similitudes évidentes entre Palworld et la franchise familiale 'attrapez-les tous' de Nintendo. Les compagnons de Palworld sont-ils trop semblables à Pokémon ? Sommes-nous sur le terrain du plagiat ?Alors que Palworld fait parler de lui sur les réseaux sociaux, un débat virulent s'élève autour de cette question. Pour certains fans de Pokémon, Palworld est un clone éhonté, et ils le font savoir sur Internet.