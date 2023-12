En lisant le test de Gamekult, une chose m'a frappé : ceux-ci sont frappés par des baisses de framerate et des deconnexions intempestives, chose que je n'ai pas constaté sur mon modèle.Et appréciant grandement la qualité du stream en 1080p (contrairement au remote play en 720p sur PC ou sur un smartphone Apple ou autre), je me suis mis en tête de faire plusieurs vidéos sur ce matériel... Jusqu'à tomber sur le problème en pleine partie de Street Fighter 6 !Et le problème est assez simple en fait : ma PS5 est connectée en Wifi, avec la Fibre 2GB/S. Les serveurs de Sony étant excellent depuis la Martinique, lancer une mise à jour d'un jeu (entre autre une réinstallation de GT7 qui était corrompu) rend l'utilisation du PS Portal simultanément très difficile !La solution ? Mettre en pause les téléchargements le temps de la session en remote play (où avoir une connexion Internet qui ne sature pas la bande passante de la console) - je suppose que dans le futur, Sony limitera la vitesse des téléchargements pendant que l'on utilise le PS Portal.J'ai pu reprendre mes parties sur GT7 en toute quiétude ^^ ! Il faut dire que ce PS Portal est le compagnon idéal des PS5 Digital Edition, permettant de profiter de l'ensemble de sa bibliothèque numérique partout où l'on a une connexion Internet, dans d'excellentes conditions de jeu.Donc si vous avez des déconnexions malgré un bon réseau Wifi, vérifiez que vous avez bien fait toutes vos mises à jour sur la console !NDLR : Tout commentaire hors sujet, contenant de la provocation ou aggressif sera supprimé.